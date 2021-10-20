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20 жовтня у Львові вмикатимуть сирени

Ольга Денисяка

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У середу, 20 жовтня, з 14:50 до 14:55 год. у Львові вмикатимуть сирени. Фахівці сповіщатимуть про небезпеку отруєння чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначається, що сирени вмикатимуть на території всього міста. Інформація звучатиме впродовж 15 секунд.

Додамо, цього року у Львові зафіксували 42 випадки отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 99 людей, з них 32 дітей. На жаль, 5 людей загинули. Причини усіх отруєнь – порушення споживачем типової інструкції з безпечного користування газовими приладами, порушення тяги через герметичні вікна та електровитяжки.

Водночас в області лише за чотири місяці жертвами чадного газу стали 114 людей. Із такими темпами Львівщина вже перевершила свій торішній показник, коли загалом від тихого вбивці постраждали 112 мешканців.

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А нещодавно чадним газом за добу на Львівщині отруїлись відразу десятеро людей.

Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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