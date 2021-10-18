У поліції розповіли, як в Україні перевірятимуть Covid-сертифікати

Поліція перевірятиме сертифікати про вакцинацію від коронавірусу за QR-кодом. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, передає пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Національна поліція спільно з Мінцифрою розробили та розпочали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських для швидкої перевірки сертифікатів з «Дії» або сканувавши паперовий його варіант.

«Перевіряти достовірність сертифікатів про вакцинацію громадян з 21 жовтня будуть працівники Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб на місцях, а також працівники Патрульної поліції України. Перевірку проводитимуть у місцях великого скупчення людей, де може бути поширення хвороби – під час перевезень, відвідувань закладів, ринків, торговельних майданчиків», – сказав заступник начальника Департаменту патрульної поліції України.

Олексій Білошицький наголосив, що у паперових свідоцтвах про вакцинацію обов’язково мають бути реквізити – інформація про вид щеплення, кількість доз щеплення, підпис лікаря та печатка офіційної установи охорони здоров’я.

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«Всі дані про вакцинацію громадян вже є в реєстрі, який також підключений до міжнародних баз. Інформація буде перевірятися дуже ретельно. Працівники, які перевірятимуть свідоцтва про вакцинацію, мають пересвідчитися в достовірності свідоцтва, адже відомі випадки їх підробки», – розповів він.

За виготовлення і продаж підробленої медичної документації правопорушникам може загрожувати покарання – від штрафу у 17 тисяч гривень до 5 років позбавлення волі. За використання підроблених довідок чи сертифікатів передбачене покарання – від штрафу на суму до 850 гривень до обмеження волі на термін до 2-х років.

«Люди, які замовляють і купують підроблені сертифікати про вакцинацію, у випадку виявлення підробки документу та спроби скористатися ним, будуть притягуватися до відповідальності за порушення карантинних умов. Це може бути штраф від 17 до 34 тисяч гривень. У випадку, якщо буде доведено, що особа, хвора на коронавірусну інфекцію, розповсюдила хворобу, вона може бути притягнена до кримінальної відповідальності», – додав Олексій Білошицький.

Як відомо, у Львові та області посилили карантинні обмеження. Відтепер щоб потрапити у театри, кінотеатри чи спортзал, потрібний буде негативний ПЛР-тест або Covid-сертифікат. Працівники сфер обслуговування теж мають бути обов’язково вакцинованими.

Нагадаємо, у МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

Від сьогодні, 18 жовтня, п’ять областей України перейшли до «червоної» зони. Львівщині теж прогнозують перехід до найсуворішої зони карантину.

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