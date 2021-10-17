У Львові подружжя пенсіонерів знайшли мертвими у власній квартирі 

Через ймовірне отруєння чадним газом загинули двоє львів’ян. Їх тіла знайшли у квартирі на вул. Ярослава Мудрого. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Трагічний випадок трапився у суботу, 16 жовтня, у квартирі на першому поверсі триповерхового будинку на вул. Ярослава Мудрого, 21.

Близько 12:41 там виявили тіла 62-річного чоловіка та 70-річної жінки. У департаменті кажуть, що пенсіонери ймовірно загинули через отруєння чадним газом.

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Їх квартира обладнана газовою колонкою та газовою пічкою. Аварійна бригада «Львівгазу» тимчасово відключила газопостачання до будинку.

Поліція з’ясовує всі обставини події.

Нагадаємо, 12 жовтня, жертвами чадного газу на Львівщині стали відразу десять людей.

Зазначимо, що лише за чотири місяці жертвами чадного газу на Львівщині стали 114 людей. З такими темпами область вже перевершила свій торішній показник, коли загалом від тихого вбивці постраждали 112 мешканців.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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Фото: Google maps