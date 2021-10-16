У МОЗ розповів, через який час після Covid-19 можна вакцинуватися

Вакцинуватися від коронавірусу потрібно і після перенесення хвороби. Для цього не потрібно чекати пів року з моменту одужання. Про це пише РБК-Україна з посиланням міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

«Навіть якщо ви перехворіли, якщо у вас пройшли усі симптоми, немає ознак гострої хвороби – ви можете спокійно прийти до свого сімейного лікаря і зробити щеплення», – зазначив він.

Ляшко пояснив, що рішення про інтервал у 6 місяців було прийнято на самому початку вакцинальної кампанії, коли був обмежений доступ до вакцин.

«Тоді штаб вирішив, що ті хто хворів могли почекати, бо в них титр антитіл був. Сьогодні обмежень щодо кількості вакцин не існує», – додав він.

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Детальний графік роботи центрів вакцинації на 16-17 жовтня можна переглянути тут.

У мерії кажуть, що у Львові – ажіотаж із охочих зробити щеплення. Через це 15-17 жовтня у місті працюватимуть додаткові центри вакцинації.

Зазначимо, повний курс вакцинації на Львівщині вже пройшли понад 373 тисячі мешканців. А загалом проти коронавірусу збираються провакцинувати половину населення області – 1,5 мільйона людей.

Нагадаємо, що вакцина Moderna на Львівщині вже закінчилась. Друге щеплення роблять американською Pfizer.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

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