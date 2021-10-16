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На Ясниському кар’єрі втопився чоловік

Аліса Белей

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У п’ятницю, 15 жовтня, на Яворівщині з піщаного кар’єру витягли тіло невідомого чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Фатальний випадок стався у селі Ясниська, що в Яворівському районі. Близько 12:25 працівники ДСНС в кар’єрі виявили тіло чоловіка.

Зі слів рятувальників Львівщини, чоловіку було 55-60 років. Оглянувши тіло чоловіка, ознак насильницької смерті не виявили.

Наразі всі обставини події встановлюються.

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Зазначимо, що з початку купального сезону-2021 на Львівщині потонули вже 36 людей. Мешканцям області нагадують: купатися можна лише у спеціально відведених місцях! Цього року офіційно на території області дозволено купатися лише у 13 водоймах.

В жодному випадку не запливайте за обмежувальні знаки, не заходьте у воду у нетверезому стані, а також не залишайте дітей наодинці.

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Аби уникнути летальних випадків, обов’язково потрібно пам’ятати правила безпечного відпочинку та знати, яким чином надавати першу допомогу при утопленні. Детальніше читайте за цим посиланням.

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