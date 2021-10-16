Гарне самопочуття та міцні нерви: 7 порад здорового харчування

Для того, щоб мати гарне самопочуття, міцну нервову систему, нормалізувати вагу й мати тривале життя, варто перейти на здорове харчування. Зокрема, фахівці рекомендують підтримувати питний режим, споживати сезонні овочі та фрукти, а також обмежити вживання солі та цукру. Про це йдеться на сторінці Центру громадського здоров’я у Facebook.

16 жовтня відзначають Всесвітній день здорового харчування. З нагоди свята, фахівці розповіли, що кожен із нас може зробити, щоб харчуватися краще:

Овочі та фрукти обов’язково мають бути присутніми на вашій тарілці. З’їдайте не менше 300 г овочів та фруктів на день. Найкраще додавати овочі до кожного приймання їжі – цілий овоч чи кілька ложок салату до страви. Бажано, щоби вони становили приблизно від чверті до третини вашого раціону. Це не стосується картоплі, адже вона крохмалиста, містить мало клітковини й багато калорій. Здорове харчування передбачає споживання м’яса птиці, телятини тощо. Також 2-3 рази на тиждень бажано їсти рибні страви, хоч одну з них – з морської жирної риби. Хороший вибір – це судак, короп, минтай, хек, лосось, несолоний оселедець та інші. Щодня варто з’їдати 1-2 яйця. Прагніть вживати одну порцію (75 г) бобових на добу – квасолю, горох, червону сочевицю та нут. Споживайте щодня дві столові ложки різноманітних несолоних та несолодких горіхів. Найбільша харчова цінність у волоських горіхах. Надавайте перевагу цілозерновим продуктам. Це вівсяна, гречана та пшенична каші, нешліфований рис, а також макарони з твердих сортів пшениці, цілозерновий хліб та хлібці. Випічки з білого борошна краще споживати менше, особливо якщо в ній багато солі та цукру. Намагайтесь їсти нежирні молочні продукти 2-3 рази на день. Наприклад, молоко, йогурт, кефір, твердий та кисломолочний сир, сметану. Кальцій, який міститься в них, засвоюється організмом найкраще. Бажано обирати продукти без цукру та з невисокою жирністю. Споживання вершкового масла слід обмежити. Вживайте достатню кількість води, пийте, коли відчуваєте спрагу, адже зневоднення також небезпечний стан для здоров’я. Стежте за тим, що написано на етикетці продукту та обирайте продукти, що містять менше солі та доданих цукрів.

Також фахівці кажуть, що змінити раціон за один день неможливо: головне послідовно йти до мети – тоді здорове харчування стане для вас природним.

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Нагадаємо, раніше Львівський портал писав, що для того, щоб підтримувати свій імунітет в осінню пору, варто переглянути свій щоденний раціон. Детальніше про це читайте за цим посиланням.