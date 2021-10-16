Гарне самопочуття та міцні нерви: 7 порад здорового харчування

Для того, щоб мати гарне самопочуття, міцну нервову систему, нормалізувати вагу й мати тривале життя, варто перейти на здорове харчування. Зокрема, фахівці рекомендують підтримувати питний режим, споживати сезонні овочі та фрукти, а також обмежити вживання солі та цукру. Про це йдеться на сторінці Центру громадського здоров’я у Facebook.
16 жовтня відзначають Всесвітній день здорового харчування. З нагоди свята, фахівці розповіли, що кожен із нас може зробити, щоб харчуватися краще:
- Овочі та фрукти обов’язково мають бути присутніми на вашій тарілці. З’їдайте не менше 300 г овочів та фруктів на день. Найкраще додавати овочі до кожного приймання їжі – цілий овоч чи кілька ложок салату до страви. Бажано, щоби вони становили приблизно від чверті до третини вашого раціону. Це не стосується картоплі, адже вона крохмалиста, містить мало клітковини й багато калорій.
- Здорове харчування передбачає споживання м’яса птиці, телятини тощо. Також 2-3 рази на тиждень бажано їсти рибні страви, хоч одну з них – з морської жирної риби. Хороший вибір – це судак, короп, минтай, хек, лосось, несолоний оселедець та інші. Щодня варто з’їдати 1-2 яйця.
- Прагніть вживати одну порцію (75 г) бобових на добу – квасолю, горох, червону сочевицю та нут. Споживайте щодня дві столові ложки різноманітних несолоних та несолодких горіхів. Найбільша харчова цінність у волоських горіхах.
- Надавайте перевагу цілозерновим продуктам. Це вівсяна, гречана та пшенична каші, нешліфований рис, а також макарони з твердих сортів пшениці, цілозерновий хліб та хлібці. Випічки з білого борошна краще споживати менше, особливо якщо в ній багато солі та цукру.
- Намагайтесь їсти нежирні молочні продукти 2-3 рази на день. Наприклад, молоко, йогурт, кефір, твердий та кисломолочний сир, сметану. Кальцій, який міститься в них, засвоюється організмом найкраще. Бажано обирати продукти без цукру та з невисокою жирністю. Споживання вершкового масла слід обмежити.
- Вживайте достатню кількість води, пийте, коли відчуваєте спрагу, адже зневоднення також небезпечний стан для здоров’я.
- Стежте за тим, що написано на етикетці продукту та обирайте продукти, що містять менше солі та доданих цукрів.
Також фахівці кажуть, що змінити раціон за один день неможливо: головне послідовно йти до мети – тоді здорове харчування стане для вас природним.
Нагадаємо, раніше Львівський портал писав, що для того, щоб підтримувати свій імунітет в осінню пору, варто переглянути свій щоденний раціон. Детальніше про це читайте за цим посиланням.
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Фото: google.com
Аліса Белей