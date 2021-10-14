Осінній раціон: ТОП-5 порад, як підтримувати імунітет в холодну пору

Для того, щоб підтримувати свій імунітет в осінню пору, варто переглянути свій щоденний раціон. Зокрема, фахівці рекомендують підтримувати питний режим, споживати сезонні овочі та фрукти, а також обмежити вживання жирної та важкої їжі. Про це йдеться на сторінці Центру громадського здоров’я у Facebook.

Фахівці радять восени не забувати підтримувати питний режим.

«Здається, що восени не так хочеться пити, як влітку. Але, навіть якщо не відчуваєте спраги, питного режиму необхідно дотримуватися. Орієнтуйтеся на норму 30 мл рідини на кілограм ваги», – йдеться у повідомленні.

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Також закликають надавати перевагу сезонним овочам та фруктам. Адже саме в них зберігається найбільше необхідних поживних речовин.

«Гарбуз, яблука, груші, виноград, баклажани, солодкий перець, різні види капусти, корінь петрушки, селери, морква – джерела вітамінів та мікроелементів, які підготують організм до сезонних змін», – зауважують у Центрі громадського здоров’я.

Крім цього рекомендують в осінню пору контролювати вживання солодкого. Фахівці ЦГЗ кажуть, що простий цукор може стати причиною різних недуг – хвороб серця, печінки, ожиріння, карієсу і деяких видів раку.

«Рекомендуємо зменшити кількість цукру до 25 г або до п’яти чайних ложок на день. Замість солодощів їжте мед, фрукти й сухофрукти, запікайте яблука або гарбуз із корицею та горіхами», – радять фахівці.

Восени варто обмежити і вживання жирної та важкої їжі.

«Віддайте перевагу продуктам, де більше корисних жирів: горіхи, авокадо, оливкова олія, червона риба. Повноцінне харчування допоможе довше залишатися ситим і зберігати хорошу фізичну форму», – ідеться у повідомленні.

Радять також фахівці додавати спеції та прянощі в гарячі напої. До зігріваючих відносять імбир, кардамон, мускатний горіх, корицю, лавровий лист, гвоздику, перець червоний і чорний, шафран, куркуму, кмин. Для приємного аромату додавайте часточки фруктів, а підсолодити напій можна солодкою настоянкою шипшини або медом.

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