Першокурсники львівського ліцею ім. Героїв Крут склали урочисту клятву

У День захисника та захисниць України відбулась церемонія складання урочистої клятви першокурсників Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Вже традиційно, на свято Покрови, 14 жовтня, учні навчального закладу склали урочисту клятву ліцеїста, вшановуючи таким чином покоління борців за Україну.

Довідка. Загалом у ліцеї навчаються 437 юнаків. До Львова на навчання вони приїхали з 19 областей України. Серед першокурсників – є сини учасників АТО/ООС.

За роки роботи ліцею здійснено 34 випуски: 4825 юнаків, багато з яких стали офіцерами Збройних Сил України та інших силових структур.

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Вони брали активну участь у боях проти російського агресора від перших днів війни, а деякі й зараз виконують завдання у складі сил Операції об’єднаних сил.

Близько 500 випускників львівського навчального закладу є курсантами Вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України, Міністерства надзвичайних ситуацій та інших силових структур.

Нагадаємо, на Львівщині розпочали відзначення Дня захисників України.

Додамо, що сьогодні в місті відбуватиметься чимало заходів. Програму святкування читайте за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, 14 жовтня щорічно відзначається велике християнське свято – Покрова Пресвятої Богородиці. Яка його історія та які народні традиції супроводжують цей день читайте тут.