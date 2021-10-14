На Львівщині розпочали відзначення Дня захисників України

Сьогодні, 14 жовтня, Львівщина відзначає День захисників і захисниць України та 79-ту річницю створення Української Повстанської Армії. З цієї нагоди в області відбувається низка заходів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Вже традиційно вранці представники влади, громадськість, військові поклали квіти до Меморіалу невідомому вояку УПА на Марсовому полі.

Присутні виконали Державний Гімн України та помолились за спочилих вояків.

Окрім того, на Личакові, на полі почесних поховань № 67 вшанували пам’ять борців за незалежність України, Героїв Небесної Сотні, які тут спочивають – Володимира Бойківа, Юрія Вербицького, Андрія Дигдаловича, Богдана Ільківа, генерал-майора Сергія Кульчицького та полковника Андрія Соколенка.

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А також поклали квіти та лампадки на полі почесних поховань № 76 до могил Героїв, які загинули під час проведення Антитерористичної операції та Операції Об’єднаних Сил на сході України.

Опісля у Гарнізонному храмі Святих Верховних Апостолів Петра і Павла (УГКЦ) у Львові відбулася молитва за Україну та її захисників.

Довідка. День захисників і захисниць України – державне свято України, що відзначається 14 жовтня (водночас зі святами Покрови Пресвятої Богородиці та Днем Українського козацтва).

Започатковано 14 жовтня 2014 року президентським указом з назвою День захисника України. З 2015 року є державним святом і неробочим днем.

Додамо, що сьогодні в місті відбуватиметься чимало заходів. Програму святкування читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше Львівський портал писав, що 14 липня 2021 року Верховна Рада України перейменувала свято на «День захисників і захисниць України».

Також 12 жовтня 2015 року НБУ ввів в обіг монету «День захисника України», яка надалі розпочала серію монет «Збройні Сили України».