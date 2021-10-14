У лікарні швидкої допомоги Львова вводять додаткові правила відвідувань пацієнтів

Через зростання захворюваності на Covid Клінічна лікарня швикдої медичної допомоги Львова запроваджує додаткові правила відвідувань пацієнтів. Також плановий прийом пацієнтів у медзакладі відбуватиметься виключно за попереднім записом. Про це йдеться на сторінці лікарні швидкої допомоги Львова у Facebook.

У зв’язку із стрімким зростанням захворюваності на COVID-19, адміністрація лікарні швидкої допомоги Львова вводить додаткові правила щодо відвідувань пацієнтів та розмежування потоків людей.

Тепер для відвідування пацієнтів необхідно мати при собі паспорт вакцинації або негативний тест на COVID. Також відвідування можливе лише у визначений час, а саме з 09:00 до 12:00 год. та з 16:00 до 18:00 год.

Перед входом в лікарню обов’язково потрібно вдягати медичну маску, яка закриває ніс та рот, а також слід продезінфікувати руки антисептиком.

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Вхід лише для пацієнтів, які потребують невідкладної медичної допомоги.

Для отримання пацієнтом планової медичної допомоги вхід здійснюється через 2 поверх за умови попереднього запису.

Також відтепер на час карантину плановий прийом пацієнтів відбуватиметься виключно за попереднім записом. Це можна зробити зателефонувавши у наш кол-центр за номерами: +38 (066) 018 09 19, +38 (067) 118 09 19, або на сайті www.emergency-hospital.lviv.ua.

Як повідомляв Львівський портал, через зростання захворюваності на Covid у лікарні швидкої медичної допомоги Львова розгортають додаткові ліжкомісця. Загалом для Covid-пацієнтів у цьому медзакладі буде облаштувано 1000 ліжок.

Нагадаємо, нещодавно у цій лікарні навіть утворилась черга зі «швидких», які привезли хворих на коронавірус.

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