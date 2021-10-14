Як Академія сухопутних військ відзначила День захисників України

14 жовтня в Україні відзначають День захисника та захисниць України. До заходів долучилася і Національна академія сухопутних військ ім. П. Сагайдачного. Керівництво військового закладу разом із курсантами вшанували захисників і захисниць України на Личаківському цвинтарі та помолилися за українських Героїв у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

Ранок Дня захисника і захисниць України в Академії сухопутних військ розпочався на алеї випускників навчального закладу. Там військовослужбовці Академії разом із представниками влади та військовими капеланами вшанували пам’ять полеглих випускників вишу хвилиною мовчання, спільною молитвою, а також поклали квіти до обеліска з викарбуваними іменами полеглих побратимів.

Продовжились заходи із вшанування захисників і захисниць України на полях почесних поховань разом Личаківського кладовища у Львові. Там вшанували захисників й захисниць України, котрі боронили нашу батьківщину у складі Української повстанської армії, а також від російської воєнної агресії на Сході держави.

Згодом спільно помолились за захисників й захисниць України у Гарнізонному Храмі святих апостолів Петра і Павла.

«Віддаючи військові почесті, ми висловлюємо щиру вдячність живим і полеглим українським воїнам, ветеранам, добровольцям, волонтерам, капеланам, усім, хто вірою і правдою боронив й боронить України від будь-яких зазіхань ворогів. Шануйте та всіляко підтримуйте живих захисників та захисниць нашої країни. Пам’ятайте та передавайте наступним поколінням світлу пам’ять про мужніх українців, які виборювали для нас свою Богом дану державу», — зазначив начальник Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного генерал-лейтенант Павло Ткачук.

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Фото: Академія сухопутних військ