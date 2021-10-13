«Швидка» на Львівщині отримала 10 позашляховиків Land Cruiser Prado

Львівський обласний центр екстреної допомоги та медицини катастроф отримав 10 машин швидкої допомоги на базі Toyota Land Cruiser Prado. Позашляховики передали медикам у середу, 13 жовтня, про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Десяток позашляховиків-«швидких» Toyota Land Cruiser Prado працюватимуть у гірській частині Львівщини. Це повнопривідні автомобілі класу А, які забезпечуватимуть доїзд до важкодоступних населених пунктів.

Як розповів керівник обласного центру екстреної допомоги Андрій Васько, новими позашляховиками замінять застарілі ВАЗи, які вже давно вичерпали свій ресурс. Водночас медикам тепер вдасться у рази швидше доїжджати на виклики у горах.

Реклама партнерів

«На цих автомобілях медики будуть їздити по бездоріжжю в гори, у віддалені хутори для того, щоб евакуювати пацієнтів до нормальної дороги. До закупівлі цих авто шлях подекуди займав до трьох годин. Інколи ми йшли пішки, евакуйовували людей на ношах, інколи на возах. Найголовніше, що тепер ми економимо золоту годину для пацієнтів», – розповів Андрій Васько.

Так, «швидкі» Toyota Land Cruiser Prado будуть розподілять між 10 пунктами базування, які знаходяться в горах на Львівщині. Це є Старий Самбір, Стрілки, Турка, Бориня, Верхнє Висоцьке, Орява, Завадка, Верхнє Синьовидне, Східниця та Підбуж.

Вартість одного такого позашляховика-«швидкої» становить 1,6 млн грн. Тобто загалом на таке оновлення автопарку обласний центр медицини катастроф витратив 16 млн грн. Це кошти, які отримав медзаклад від Нацслужби здоров’я України за надані послуги.

Нагадаємо, наприкінці вересня автопарк «швидкої» на Львівщині поповнився 15 новими автомобілями Volkswagen Crafter. Один такий коштує трохи більше 2 млн грн, всередині встановлені дефібрилятори, кардіографи, є подача кисню.

А на початку жовтня обласний центр медицини катастроф отримав ще 30 карет «швидких» Peugeot Boxer. У салонах є все необхідне медобладнання, аби оперативно надати допомогу хворим на коронавірус дорогою до лікарні.

Додамо, що загалом на Львівщині є більше 80 пунктів базування «швидкої». Всіх їх обслуговує майже 200 автомобілів, 140 із яких вже встигли оновити.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Львівський портал, ЛОДА