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Львівщина отримала 15 нових автомобілів «швидкої»

Ольга Денисяка

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Львівська область отримала нові автомобілі екстреної допомоги Volkswagen Crafter. Їх розподілять на 15 пунктів базування Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (Центр). Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної ради.

Автомобілі поїдуть до таких міст: Перемишляни, Белз, Немирів, Підкамінь, Комарно, Львів (медицина катастроф), Буськ (МК), Поморяни, Радехів, Журавно, Сокаль, Великий Любінь, Івано-Франково, Мостиська та Ходорів.

Як розповів директор Центру Андрій Васько, закупили 15 автомобілів, з них 14 – класу «В», тобто, оснащені ношами, дефибріляторами, відсмоктувачами, кардіографами, подачею кисню тощо. 1 автомобіль класу «С» – у ньому встановлений апарат ШВЛ. Вже від сьогодні автомобілі виїжджають в рейс по районах.

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П’ять «швидких» поставлені через ДП «Медичні закупівлі України» МОЗ, десять закуплено за кошти Національної служби здоров’я (в межах ковідного пакету). Один автомобіль коштує 2 млн 66 тис грн.

Загалом пунктів базування «швидких» в області понад 80, їх обслуговує майже 200 автомобілів «швидкої», з них оновили вже 140 автомобілів.

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Фото: ЛОДА

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