Львівщина отримала 15 нових автомобілів «швидкої»

Львівська область отримала нові автомобілі екстреної допомоги Volkswagen Crafter. Їх розподілять на 15 пунктів базування Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (Центр). Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної ради.

Автомобілі поїдуть до таких міст: Перемишляни, Белз, Немирів, Підкамінь, Комарно, Львів (медицина катастроф), Буськ (МК), Поморяни, Радехів, Журавно, Сокаль, Великий Любінь, Івано-Франково, Мостиська та Ходорів.

Як розповів директор Центру Андрій Васько, закупили 15 автомобілів, з них 14 – класу «В», тобто, оснащені ношами, дефибріляторами, відсмоктувачами, кардіографами, подачею кисню тощо. 1 автомобіль класу «С» – у ньому встановлений апарат ШВЛ. Вже від сьогодні автомобілі виїжджають в рейс по районах.

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П’ять «швидких» поставлені через ДП «Медичні закупівлі України» МОЗ, десять закуплено за кошти Національної служби здоров’я (в межах ковідного пакету). Один автомобіль коштує 2 млн 66 тис грн.

Загалом пунктів базування «швидких» в області понад 80, їх обслуговує майже 200 автомобілів «швидкої», з них оновили вже 140 автомобілів.

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Фото: ЛОДА