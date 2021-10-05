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Львівщина отримала 30 нових карет швидкої допомоги

Аліса Белей

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Автопарк Львівського регіонального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поповнився новими каретами швиткої Peugeot Boxer. Про це Львівському порталу повідомили у компанії «Автоспецпром».

Український виробник медичного спецтранспорту компанія «Автоспецпром» передала медикам регіону 30 швидких типу «В», які повністю підходять для транспортування хворих з важкою формою перебігу коронавірусної хвороби.

Автомобілі укомплектовані всім необхідним медичним обладнанням від кращих світових виробників.

Зокрема, вони мають на борту широкий набір засобів дихальної підтримки – кисневі балони (стаціонарний та портативний), аспіратори, дихальні мішки для дорослих, дітей та немовлят тощо. Усе це вміщується в медичний салон швидко на базі Peugeot Boxer.

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«Ми розуміємо, що оперативність надання медичної
допомоги – це питання життя та смерті. Тому в наших «швидких» пацієнти  із COVID-19 можуть отримати високоякісну медичну допомогу вже дорогою до лікарні», – зазначив заступник директора компанії «Автоспецпром» Кирило Коморкін.

Він додав, що автомобілі швидкої допомоги на базі Peugeot Boxer мають високі технічні характеристики. Потужний тяговий мотор, яким оснащена ця модель, може розігнати автомобіль до максимальної швидкості за малий проміжок часу. Крім того, автівки мають міцне сталеве покриття, а також комфортний та просторий салон.

Кожна машина відповідає вимогам ДСТУ EN  1789:2019, який є українською адаптацією загальноєвропейського стандарту з вимогами до швидких.

Нагадаємо, у вересні Львівщина отримала 15 нових автомобілів «швидкої».

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