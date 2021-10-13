Посилення карантину у Львові: з 18 жовтня ЦНАПи працюватимуть за попереднім записом

Через посилення карантинних обмежень у Львові з понеділка, 18 жовтня, Центри надання адміністративних послуг прийматимуть відвідувачів лише за попереднім записом. Також можна замовити послуги онлайн, без безпосереднього візиту до ЦНАП. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

«Задля уникнення скупчень людей у приміщеннях ЦНАП, відновлюємо відвідування лише за попереднім записом. Із 18 жовтня всі мешканці можуть онлайн або за телефоном здійснити запис до ЦНАП та отримати фахові попередні консультації. Через сайт ЦНАП можна отримати консультацію, замовити відеоконсультацію фахівців або послугу, а також здійснити попередній запис до ЦНАП», – зазначила керівниця департаменту адміністративних послуг ЛМР Валентина Бартошик.

Отримати готовий результат звернення можна після підтвердження наявності документів на видачі у підрозділі ЦНАП, згідно з попереднім записом, або звернувшись за графіком роботи ЦНАП без запису.

Без попереднього запису можна замовити «швидкі» послуги у ЦНАП, такі як:

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надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб

підприємців та громадських формувань;

надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

видача довідки про реєстрацію місця проживання/зняте місце реєстрації (додаток 13 або 16 ) у випадку, якщо дані оновлено в Реєстрі територіальної громади;

надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з відомостями про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

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Звичайні звернення громадян і юридичних осіб рекомендують мешканцям надсилати поштою або електронно – через форму «Електронне звернення» на сайті ЛМР за посиланням.

Також у ЦНАПах є низка послуг, які можна замовити без візиту. Ознайомитись з переліком послуг та замовити дистанційно можна тут.

Отримати фахову консультацію перед замовленням послуг можна за допомогою інформаційних сервісів:

служба підтримки ЦНАП — (032) 297−57−95

ел. пошта: [email protected]

сайт: https://city-adm.lviv.ua/services/

форма для замовлення відео-консультації від фахівця: https://city-adm.lviv.ua/services/online-consultations

онлайн через Messenger у Facebook: me/cnaplviv.

Як повідомляв Львівський портал, із 18 жовтня Львів суттєво посилює карантин. На дистанційне навчання переходить старша школа, обмежують масові заходи, а також скасовують планові операції у лікарнях.

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