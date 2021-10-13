ОСТАННІ НОВИНИ

Посилення карантину у Львові: з 18 жовтня ЦНАПи працюватимуть за попереднім записом

Вероніка Рой

|

Через посилення карантинних обмежень у Львові з понеділка, 18 жовтня, Центри надання адміністративних послуг прийматимуть відвідувачів лише за попереднім записом. Також можна замовити послуги онлайн, без безпосереднього візиту до ЦНАП. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

«Задля уникнення скупчень людей у приміщеннях ЦНАП, відновлюємо відвідування лише за попереднім записом. Із 18 жовтня всі мешканці можуть онлайн або за телефоном здійснити запис до ЦНАП та отримати фахові попередні консультації. Через сайт ЦНАП можна отримати консультацію, замовити відеоконсультацію фахівців або послугу, а також здійснити попередній запис до ЦНАП», – зазначила керівниця департаменту адміністративних послуг ЛМР Валентина Бартошик.

Отримати готовий результат звернення можна після підтвердження наявності документів на видачі у підрозділі ЦНАП, згідно з попереднім записом, або звернувшись за графіком роботи ЦНАП без запису.

Без попереднього запису можна замовити «швидкі» послуги у ЦНАП, такі як:

Реклама партнерів
  • надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб
  • підприємців та громадських формувань;
  • надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
  • видача довідки про реєстрацію місця проживання/зняте місце реєстрації (додаток 13 або 16 ) у випадку,  якщо дані оновлено в Реєстрі територіальної громади;
  • надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з відомостями про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Натисніть на зображення для його збільшення

Звичайні звернення громадян і юридичних осіб рекомендують мешканцям надсилати поштою або електронно – через форму «Електронне звернення» на сайті ЛМР за посиланням.

Також у ЦНАПах є низка послуг, які можна замовити без візиту. Ознайомитись з переліком послуг та замовити дистанційно можна тут.

Отримати фахову консультацію перед замовленням послуг можна за допомогою інформаційних сервісів:

Як повідомляв Львівський портал, із 18 жовтня Львів суттєво посилює карантин. На дистанційне навчання переходить старша школа, обмежують масові заходи, а також скасовують планові операції у лікарнях.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію
Ольга ДЕНИСЯКА
Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію

Війна на Сході України оголила багато проблем України, до яких наша армія не була готовою. У цих умовах справжніми сучас...

Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло
Наталя ДУЛЯБА
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло

Львів’янам не доведеться платити більше за тепло та гарячу воду в опалювальному сезоні 2021/2022, оскільки тарифи для на...

Власниками карток АТБ-Pay стали більше 350 тисяч українців. Які переваги, можливості та призи вони одержали
Анастасія ПИЖ
Власниками карток АТБ-Pay стали більше 350 тисяч українців. Які переваги, можливості та призи вони одержали

Нова платіжна картка АТБ-Pay, яку корпорація «АТБ» випустила разом із «Райффайзен Банком» і Visa, стає все більш популяр...

Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО
Олена КАРП'ЮК
Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО

Члени дачного кооперативу «Патріот-1», які є учасниками АТО, хочуть отримати 5,3 га землі у Брюховицькому лісі нібито пі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів