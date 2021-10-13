Козицький закликав не вестися на паніку через брак газу

Голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький запевнив, що тарифи на газ для населення населення не зростатимуть. Та назвав «паніку з надзвичайними ситуаціями по Україні «через відсутність газу» маніпуляцією. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Зауважимо, нещодавно у низці областей України, зокрема і на Львівщині, обласні комісії ТЕБ і НС оголосили надзвичайну ситуацію через брак газу для опалення бюджетних установ.

Втім вже 13 жовтня голова Львівської ОДА Максим Козицький пояснив, що тарифи на газ для населення не зростають. Разом з тим він назвав «паніку з надзвичайними ситуаціями по Україні через відсутність газу маніпуляцією».

За словами голови ЛОДА, обласна комісія ТЕБ і НС на Львівщині збиралася для того, аби прискорити підписання договорів на постачання газу у бюджетних установах.

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«Газ і тарифи для населення не зростають. А паніка з надзвичайними ситуаціями по Україні «через відсутність газу» – лише маніпуляція. Не ведіться! Львівщина володіє 14% музейного фонду України. Але музеям вкрай важливо дотримуватися чіткого температурного режиму. Водночас, на вчора лише чверть закладів бюджетної сфери мали угоди з постачальником газу для опалення. Цей процес конче треба було пришвидшити! Тому вчора в області збиралася комісія ТЕБ і НС. Йдеться ЛИШЕ про подолання технічних моментів, щоб прискорити підписання договорів на постачання газу. Надзвичайна ситуація не передбачає НІЧОГО більше, ніяких інших обмежень, крім врегулювання цього моменту, і стосується лише бюджетних установ», – зазначив Козицький.

Він зауважив, що до 15 жовтня НАК «Нафтогаз України» готова підписати всі договори зі споживачами соціальної сфери. Мова йде про школи, садочки та лікарні.

«Газу в українських сховищах достатньо для потреб населення та соціальної сфери на весь сезон. Ціна на газ для населення – 7,42 грн. За такою ціною «Нафтогаз» продає паливо роздрібним постачальникам та теплогенерувальним компаніям для задоволення потреб населення. Ціна на газ для потреб соціальної сфери (школи, лікарні тощо) – 16,8 грн», – зазначив голова ЛОДА.

Також він запевнив, що область робить усе можливе, аби жителі Нового Роздолу та Новояворівська, де позаторік ми мали проблеми з запуском опалювального сезону, також не мали проблем ані з опаленням, ані з суттєвим зростанням його ціни

«І наостанок: не панікуймо. Ціна газу на ринку справді висока, проте, переконаний, державі вдасться допомогти місцевому самоврядуванню подолати цю кризу», – додав Козицький.

Як повідомляв Львівський портал, наприкінці вересня місцева влада, уряд та «Нафтогаз» підписали меморандум, яким домовились не піднімати тарифи для населення, який через рекордне подорожчання газу мав би вирости удвічі.

Втім теплопостачальні підприємства все-таки отримуватимуть газ за вищою ціною. На покриття різниці, яка виникне через різні тарифи для населення і комунальних підприємств, уряд обіцяє збільшити на 4% надходження до місцевих бюджетів ПДФО. Йдеться щонайменше про 11 млрд грн на всі українські міста.

Проте у Львові вже кажуть, що місту не вистачить коштів на опалювальний сезон 2021/2022, які виділять з держбюджету.

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