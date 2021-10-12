Львівщина оголосила надзвичайну ситуацію через відсутність газу у бюджетних установах

Обласна комісія ТЕБ і НС визнала надзвичайною ситуацію на Львівщині через відсутність газопостачання у бюджетних установах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Нині на Львівщині працює 825 бюджетних установ, які споживають природний газ для власних потреб. У цих установах є понад 4 тисячі пунктів обліку природного газу, з них на сьогодні увімкнені лише 986, що складає 23,4%.

Це пов’язано з тим, що левова частка бюджетних установ, які використовують природний газ для опалення та гарячої води, на сьогодні не уклали договорів на постачання природного газу.

«Враховуючи тривалість проведених торгів в системі Прозоро та їх незавершення в частині визначення переможців, як через відсутність достатньої кількості учасників, так і через значні коливання ціни на газ, маємо таку складну ситуацію у бюджетній сфері», – пояснив керівник департаменту паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської ОДА Богдан Кейван. Реклама партнерів

Під час обласної комісії ТЕБ і НС наголосили, що відсутність опалення у бюджетних установах є небезпечною для здоров’я населення та збитками, які вона може спричинити. Зокрема, в області знаходиться 14% об’єктів державного музейного фонду, порушення умов зберігання експонатів може призвести до знищення пам’яток.

«Зараз ми бачимо, що лише четвертина бюджетних користувачів природного газу провели всі необхідні дії. Відтак ситуація, яка склалася, може призвести до того, що ми не увійдемо в опалювальний сезон своєчасно і на належному рівні і це свою чергою може серйозно позначитись на здоров’ї, житті мешканців області», – зазначив заступник голови Львівської ОДА Віталій Загайний.

За рішенням комісії ситуацію, що склалася у зв’язку із відсутністю постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021-22 років, визнали надзвичайною.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.