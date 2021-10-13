Ірина Верещук каже, що готова очолити Міноборони України

Народна депутатка від партї «Слуга народу» Ірина Верещук заявила, що готова очолити Міністерство оборони України замість Андрія Тарана. Про це вона сказала в ефірі 24 каналу.

Верещук сподівається, що, якщо буде воля головнокомандувача, колеги її підтримують.

«В мене немає «хочу» чи «не хочу» (стати міністеркою, – ред.). Ми прийшли за плечима президента, але повинні брати на себе відповідальність», – наголосила Верещук.

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Вона відзначила, що звичайно готова очолити відповідну посаду. Адже має вищу військову освіту, а її чоловік – військовий. Також Верещук – мама двох синів.

«Я добре знаю, куди йду і розумію, який для мене це становитиме ризик – репутаційний, політичний і психологічний. Хтось мусить це робити», – наголосила вона.

Водночас Верещук вважає, що Андрій Таран повинен відповідати за свої дії. Вона зауважила, що до нього є чимало претензій.

Як повідомляв Львівський портал, нардепка Ірина Верещук потрапила у скандал через заяви про можливість України відмінити курс у НАТО. Так, вона стверджувала, що нашу державу не чекають у Північноатлантичному альянсі, тому їй «не можна йти туди, де її не чекають».

Також торік у грудні у Верховній Раді сталася бійка між депутатами фракції «Слуга народу» Гео Леросом і Максимом Бужанський через те, що у внутрішньому чаті фракції один з них нецензурно висловився щодо Ірини Верещук.

Зазначимо, Ірина Верещук народилася у Раві-Руській. З 2010 по 2015 роки була міським головою Рави-Руської. З 2019 року є народною депутаткою України IX скликання від партії «Слуга народу». Зараз Верещук – голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

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