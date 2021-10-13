Флора, Генрі, Лінкольн та ще троє песиків із ЛКП «Лев» шукають нову домівку

Львів’ян просять допомогти прилаштувати шістьох собак, які шукають домівки, а на цей момент перебувають в ЛКП «Лев». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі комунального підприємства.

Флора, 1 рік

Дуже комунікабельна дівчинка, яка ні дня не може прожити без веселощів. Обожнює, коли їй приділяють увагу і бачить приятелів у всіх.

Реклама партнерів

Місце відлову: вул. Хоткевича.

Фауна, 1 рік

Як дві краплі води схожа на свою сестричку Флору. Така ж приємна брюнетка, з якою можна чудово провести час, з нею буде комфортно і дітям, і старшим людям.

Місце відлову: вул. Хоткевича.

Генрі, 3 роки

Може здатися, що Генрі ну дуже серйозний хлопчина. Але насправді він, ніби маленький котик, який потребує багато ніжності та турботи.

Місце відлову: вул. Пасічна.

Амбрелла, 9 місяців

Ми не знаємо звідки в цієї красуні береться стільки енергії, але знаємо, що з Амбреллою сумувати не прийдеться. Для неї ідеально буде мати просторе подвір’я та великий сад.

Місце відлову: вул. Таманська.

Марко, 1 рік

Справжній скромняга, який ще боїться показати себе справжнього. Але складно не помітити те, що Марко теплий та щирий хлопець.

Місце відлову: вул. Б. Хмельницького.

Лінкольн, 3 роки

Статний красень, який вміє поводить себе стримано і ввічливо, ніби все своє життя вивчав манери та етикет. А завдяки нашому кінологу вже добре освоїв повідець.

Місцеві відлову: Дубляни.

Зазначимо, ЛКП «Лев» працює без вихідних з 8:00 до 20:00. Розташоване комунальне підприємство у Львові на вулиці Промисловій, 56.

Нагадаємо, ветеринарно-стерилізаційний центр оприлюднив графік відлову безпритульних собак на території Львівської МТГ у вересні-жовтні. Детальніше читайте за посиланням.

Нагадаємо, Вегас, Моллі, Балто та ще троє песиків з ЛКП «Лев» шукають нову домівку.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛКП «Лев»