Флора, Генрі, Лінкольн та ще троє песиків із ЛКП «Лев» шукають нову домівку

Львів’ян просять допомогти прилаштувати шістьох собак, які шукають домівки, а на цей момент перебувають в ЛКП «Лев». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі комунального підприємства.
Флора, 1 рік
Дуже комунікабельна дівчинка, яка ні дня не може прожити без веселощів. Обожнює, коли їй приділяють увагу і бачить приятелів у всіх.
Місце відлову: вул. Хоткевича.
Фауна, 1 рік
Як дві краплі води схожа на свою сестричку Флору. Така ж приємна брюнетка, з якою можна чудово провести час, з нею буде комфортно і дітям, і старшим людям.
Місце відлову: вул. Хоткевича.
Генрі, 3 роки
Може здатися, що Генрі ну дуже серйозний хлопчина. Але насправді він, ніби маленький котик, який потребує багато ніжності та турботи.
Місце відлову: вул. Пасічна.
Амбрелла, 9 місяців
Ми не знаємо звідки в цієї красуні береться стільки енергії, але знаємо, що з Амбреллою сумувати не прийдеться. Для неї ідеально буде мати просторе подвір’я та великий сад.
Місце відлову: вул. Таманська.
Марко, 1 рік
Справжній скромняга, який ще боїться показати себе справжнього. Але складно не помітити те, що Марко теплий та щирий хлопець.
Місце відлову: вул. Б. Хмельницького.
Лінкольн, 3 роки
Статний красень, який вміє поводить себе стримано і ввічливо, ніби все своє життя вивчав манери та етикет. А завдяки нашому кінологу вже добре освоїв повідець.
Місцеві відлову: Дубляни.
Зазначимо, ЛКП «Лев» працює без вихідних з 8:00 до 20:00. Розташоване комунальне підприємство у Львові на вулиці Промисловій, 56.
Нагадаємо, ветеринарно-стерилізаційний центр оприлюднив графік відлову безпритульних собак на території Львівської МТГ у вересні-жовтні. Детальніше читайте за посиланням.
Нагадаємо, Вегас, Моллі, Балто та ще троє песиків з ЛКП «Лев» шукають нову домівку.
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Фото: ЛКП «Лев»
Аліса Белей