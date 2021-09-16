Вегас, Моллі, Балто та ще троє песиків з ЛКП «Лев» шукають нову домівку

Львів’ян просять допомогти прилаштувати чотирьох собак, які шукають домівки, а на цей момент перебувають в ЛКП «Лев». Про це інформує пресслужба комунального підприємства.
Отож, нову домівку шукають:
Руна, 2 роки
Маленька дівчинка з великими страхами. Не часто з нею траплялися хороші речі на вулиці. Проте, кінолог ЛКП «Лев» робить все аби вона більше не боялася всього на світі і звісно ж у нього виходить. Шукає Руні людей, які допоможуть відкрити для неї добро.
Місце відлову: вул.Винниця.
Вегас, 3 роки
Думаєте, що цей хлопчина занадто серйозний для вас? Насправді ж, інколи складається враження, що він приїхав до нас з Лас Вегасу. Запальний та яскравий юнак, який з радістю братиме участь у всіх ваших пригодах.
Місце відлову: вул.Стрийська.
Веста, 2 роки
Легка в спілкуванні і де б вона не опинилась з нею завжди почуваєшся затишно. Дуже хоче вона мати сім’ю, свій куточок та налагоджувати побут.
Місце відлову: вул.Зелена.
Зельда, 2 роки
Мала на собі нашийник, тому в ЛКП «Лев» сподіваються, що на неї чекають вдома. Якщо ж ні, то для неї шукають людей, які не просто люблять хаскі, а й готові до усіх сюрпризів і особливостей характеру цієї породи.
Місце відлову: пр.Червоної Калини.
Балто, 6 років
Підозрюємо, що то той самий Балто з відомого мультфільму. Адже має таке ж хоробре серце, хоч і зараз трохи соромиться показати себе справжнього. Але відкриється, як тільки знайде свого друга.
Місце відлову: вул.Городоцька.
Моллі, 2 роки
Ця кучерява красуня, явно з тих дівчат, які мають високу самооцінку і не дають себе в образу. Втім, якщо ви з нею подружитеся, то будете приємно вражені її ніжним характером.
Місце відлову: Малехів.
Зазначимо, ЛКП «Лев» працює без вихідних з 8:00 до 20:00. Розташоване комунальне підприємство у Львові на вулиці Промисловій, 56.
Нагадаємо, ветеринарно-стерилізаційний центр оприлюднив графік відлову безпритульних собак на території Львівської МТГ у вересні-жовтні. Детальніше читайте за посиланням.
Нагадаємо, Африка, Дієго, Мегі та ще 6 песиків з ЛКП «Лев» шукають нову домівку.
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Фото:ЛКП «Лев»
Аліса Белей