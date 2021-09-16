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Вегас, Моллі, Балто та ще троє песиків з ЛКП «Лев» шукають нову домівку

Аліса Белей

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Львів’ян просять допомогти прилаштувати чотирьох собак, які шукають домівки, а на цей момент перебувають в ЛКП «Лев». Про це інформує пресслужба комунального підприємства.

Отож, нову домівку шукають:

Руна, 2 роки

Маленька дівчинка з великими страхами. Не часто з нею траплялися хороші речі на вулиці. Проте, кінолог ЛКП «Лев» робить все аби вона більше не боялася всього на світі і звісно ж у нього виходить. Шукає Руні людей, які допоможуть відкрити для неї добро.

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Місце відлову: вул.Винниця.

Вегас, 3 роки

Думаєте, що цей хлопчина занадто серйозний для вас? Насправді ж, інколи складається враження, що він приїхав до нас з Лас Вегасу. Запальний та яскравий юнак, який з радістю братиме участь у всіх ваших пригодах.

Місце відлову: вул.Стрийська.

Веста, 2 роки

Легка в спілкуванні і де б вона не опинилась з нею завжди почуваєшся затишно. Дуже хоче вона мати сім’ю, свій куточок та налагоджувати побут.

Місце відлову: вул.Зелена.

Зельда, 2 роки

Мала на собі нашийник, тому в ЛКП «Лев» сподіваються, що на неї чекають вдома. Якщо ж ні, то для неї шукають людей, які не просто люблять хаскі, а й готові до усіх сюрпризів і особливостей характеру цієї породи.

Місце відлову: пр.Червоної Калини.

Балто, 6 років

Підозрюємо, що то той самий Балто з відомого мультфільму. Адже має таке ж хоробре серце, хоч і зараз трохи соромиться показати себе справжнього. Але відкриється, як тільки знайде свого друга.

Місце відлову: вул.Городоцька.

Моллі, 2 роки

Ця кучерява красуня, явно з тих дівчат, які мають високу самооцінку і не дають себе в образу. Втім, якщо ви з нею подружитеся, то будете приємно вражені її ніжним характером.

Місце відлову: Малехів.

Зазначимо, ЛКП «Лев» працює без вихідних з 8:00 до 20:00. Розташоване комунальне підприємство у Львові на вулиці Промисловій, 56.

Нагадаємо, ветеринарно-стерилізаційний центр оприлюднив графік відлову безпритульних собак на території Львівської МТГ у вересні-жовтні. Детальніше читайте за посиланням.

Нагадаємо, Африка, Дієго, Мегі та ще 6 песиків з ЛКП «Лев» шукають нову домівку.

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Фото:ЛКП «Лев»

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