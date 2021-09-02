ЛКП «Лев» оприлюднило графік відлову безпритульних собак у Львівській МТГ

ЛКП «Лев» оприлюднило графік відлову безпритульних собак на території Львівської МТГ у вересні-жовтні. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі ЛКП «Лев».

У підприємстві зазначають, що бригада ловців здійснює виїзди в населені пункти міської територіальної громади щосереди та щосуботи, в інші дні тижня – в райони міста Львова.

Позачерговий виїзд здійснюється на невідкладні випадки, а також, якщо безпритульна собака вагітна або тічкуюча.

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«Собаки, виловлені у районах міста Львова, перебуватимуть на підприємстві 21 день, а в населених пунктах ОТГ – 14 днів, щоб першочергового стерилізувати більшу кількість тварин, відповідно запобігати їх розмноженню», – інформують у ЛКП «Лев».

ЛКП «Лев» працює щодня з 08:00 до 20:00 год. на вул. Промисловій, 56 у Львові. Виїзд бригади за телефонним запитом на номер (068) 535-45-45.

Нагадаємо, ЛКП «Лев» облаштує у Львові 30 прогулянкових маршрутів для собак, в межах яких встановлять 150 спеціалізованих станцій для прибирання за чотирилапими.

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