У будинку біля Стрийського парку відновили автентичні двері

У житловому будинку на вул. Стрийській, 44-А встановили автентичну вхідну браму, яку відновлювали за архівними документами. Про це Львівському порталу повідомили у Бюро спадщини.

Йдеться про вхідні двері чотириповерхового житлового будинку на вул. Стрийській, 44-А, що відразу по сусідству зі Стрийським парком. Тут замість старих пофарбованих у бордовий колір дверей встановили автентичну браму з вікнами та металевими решітками. Її відновлювати на основі архівних документів.

Так, фахівці Бюро спадщини архівні креслення фасаду будинку та брами. На основі архівних матеріалів реставратори відновили історичний вигляд брами, повернувши їй втрачену захисну решітку на вікнах.

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«Брама була виготовлена зі сосни і дуба. Внутрішня деревина прогнила, довелося замінити серцевину брами, декілька балок та нижню частину. Замінили також ручки», – розповів реставратор Андрій Федоришин.

Всі роботи обійшлися трохи більше ніж 60 тисяч гривень, їх виконували у межах міської програми співфінансування: 70% оплачує мерія, інші 30% – самі мешканці будинку.

Нагадаємо, торік у Львові відреставрували понад 40 дверей в будинках, які розташовані в історичній частині міста. Задля відновлення старовинних брам Львівська міська рада ще у 2018-му започаткувала спеціальну програму, у межах якої, власне, й виділяє 70% коштів на необхідні роботи. Інші 30% мають оплатити місцеві мешканці.

У 2019 році до співфінансування у мерії додали програму реставрації вікон, у 2020-му – програму реставрації історичних балконів.

А з 2021 року у Львові почала діяти програма, у межах якої місто дає кошти на відновлення сходових кліток, холів, вітражів та декоративних елементів на фасадах історичних житлових будинків.

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