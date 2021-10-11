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Матч збірної на «Арені Львів»: громадський транспорт курсуватиме довше, а від стадіону пустять шатл-баси

Вероніка Рой

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У вівторок, 12 жовтня, на стадіоні «Арена Львів» відбудеться футбольний матч між збірними командами України та Боснії і Герцеговини. Після матчу зі стадіону курсуватимуть шатл-баси, а також продовжать роботу низки громадського транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як поінформували в управлінні транспорту, роботу громадського транспорту, який курсує в напрямку стадіону, буде продовжено до 01.00 год.

Зокрема, йдеться про автобусні маршрути №3а, 9, 10, 25 та 40, а також тролейбусні маршрути №25 та №22.

Крім того, після матчу від стадіону курсуватимуть два експрес-маршрути – до центру міста і на Сихів.

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Зокрема, з 23.30 год. з вул. Стрийської (перехрестя з вул. Сокільницькою) шатл-баси їхатимуть до пл. Петрушевича, а з вул. Вернадського (8-ма дорога) – до Центру Довженка на Сихові.

Раніше Львівський портал публікував окремі схеми заїзду і виїзду для транспорту на «Арену Львів» під час матчу на «Арені Львів».

Нагадаємо, 12 жовтня «Арена Львів» прийматиме відбірковий футбольний матч чемпіонату світу-2022, який відбуватиметься між збірними України та Боснії і Герцеговини.

Потрапити на футбол зможуть лише ті вболівальники, які мають негативний ПЛР-тест на коронавірус або пройшли повний курс вакцинації.

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