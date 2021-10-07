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На матч збірної України у Львові пускатимуть лише вакцинованих від Covid або з негативним тестом

Вероніка Рой

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У вівторок, 12 жовтня, на стадіоні «Арена Львів» відбудеться відбірковий футбольний матч чемпіонату світу-2022  між збірними України та Боснії і Герцеговини. Втім потрапити на нього зможуть лише ті вболівальники, які мають негативний ПЛР-тест на коронавірус або пройшли повний курс вакцинації. Відповідне рішення було прийняте 6 жовтня під час позачергового засідання обласної комісії ТЕБ і НС, передає пресслужба ЛОДА.

Організатори очікують участь до 20 тисяч вболівальників. Для дотримання карантинних норм під час матчу рішенням комісії на стадіон впускатимуть вболівальників лише за наявності:

  • негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР не більш як за 72 години до початку заходу;
  • експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 не більш як за 72 години до початку заходу;
  • документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Вболівальників просять із розумінням поставитись до вказаних заходів та завчасно прийти на стадіон.

Зазначимо, що на стадіоні під час матчу вболівальники мають перебувати у масках, закриваючи ними ніс і рот. Під час входу на стадіон кожен проходитиме температурний скринінг, та показуватиме документи, які посвідчують особу.

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Діти віком до 18 років, які матимуть окреме місце, зможуть потрапити на стадіон лише пред’явивши квиток на матч (такі вболівальники не потребують довідки про вакцинацію чи проходження тестів).

Продаж квитків на відбірковий матч відбувається виключно онлайн. Організатори матчу наголошують, вболівальникам обов’язково необхідно роздрукувати квитки. Хто ж цього не встигне зробити, працюватиме декілька сервіс-центрів, де можна буде роздрукувати безпосередньо на «Арені Львів».

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