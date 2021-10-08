Стефанчука обрали новим спікером Ради

Народного депутата від фракції «Слуга Народу» Руслана Стефанчука обрали головою Верховної Ради. До цього він обіймав посаду віцеспікера парламенту та був представником президента Володимира Зеленського у Раді. Про це пише hromsdake.

За таке рішення 8 жовтня проголосував 261 народний депутат.

Зокрема, 222 голоси віддали депутати від «Слуги народу», 15 – «За майбутнє», 18 – від «Довіри» та 6 голосів – від позафракційних депутатів.

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На посаду нового голови Верховної Ради висували п’ятьох народних депутатів: Руслана Стефанчука, Ярослава Железняка, Яну Зінкевич, Гео Лероса та Олексія Гончаренка. Під час обговорення Лерос та Железняк зняли свої кандидатури.

Перед цим народні депутати відправили у відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. За це рішення проголосували 284 народних депутати, 74 виступили проти, ще 6 – утрималися.

Як писав Львівський портал, 30 вересня фракція «Слуга народу» ініціювала збір підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Голова фракції Давид Арахамія пояснив такий крок «регламентною війною», розв’язаною Разумковим, і розходженням у поглядах.

2 жовтня нардепи «Слуги народу» на «виїзному засіданні» у Трускавці зібрали необхідні підписи за відставку Разумкова й домовилися вже 4 жовтня почати процедуру відкликання чинного спікера.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Разумков мав підтримувати позицію партії у питанні санкцій чи боротьби з олігархами, але він пішов іншим шляхом і викликав багато питань у фракції «Слуга народу». Попри те, що спікер повинен зберігати нейтралітет, президент дорікнув йому за те, що той перестав бути членом його команди.

Зеленський також сказав, що у Разумкова «інші політичні погляди», ніж у 73% українських виборців, тому він не повинен обіймати посаду.

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