Нардепи ініціювали збір підписів за відставку Разумкова

Депутати Верховної Ради розпочали збір підписів за відставку спікера Дмитра Разумкова. Про це сам Разумков повідомив у Facebook, передає Львівський портал.

«Очікувано, колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади Голови Верховної Ради України. Відповідну пропозицію подав голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія», – заявив Разумков.

Він додав, що він відразу розписав документ на Апарат Верховної Ради, і вже сьогодні, 30 вересня, депутати отримають підписні листи.

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