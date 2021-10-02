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Зеленський приїхав до Трускавця, де збирають підписи за відставку Разумкова

Андрій Котенський

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Президент Володимир Зеленський прибув до Трускавця, де у готелі Rixos проходить виїзне засідання фракції «Слуга народу», передає Львівський портал.

За даними пресслужби партії «Слуга народу», глава держави взяв участь у дискусіях робочих груп із напрацювання плану реформ на найближчі два роки.

Під час виїзного засідання фракції «Слуга народу» в Трускавці також присутній прем’єр міністр Денис Шмигаль, який презентував народним депутатам оновлену Програму діяльності уряду.

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Окрім того відомо, що фракція «Слуг народу» у Трускавці збирає підписи за відставку спікера Верховної Ради України Дмитра Разумкова, якого на збори не запросили. Під колективною ініціативою про відкликання Разумкова вже зібрали понад 150 підписів народних депутатів України.

Як відомо Дмитро Разумков був першим номером у списку партії «Слуга народу» на парламентських виборах у 2019 році.

Раніше Львівський портал повідомляв, що нардепи ініціювали збір підписів за відставку Разумкова

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