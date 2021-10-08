На Львівщині контрабандисти хотіли вивезти до Польщі понад 2000 пачок сигарет

На Львівщині за день митники викрили двох українців, які везли до Польщі контрабанду сигарет. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі.

Чергових сигаретних контрабандистів викрили у п’ятницю, 8 жовтня, у пунктах пропуску «Грушів» та «Рава-Руська». Всі вони хотіли потайки перевезти до Польщі понад 2000 пачок із цигарками.

Так, першого порушника затримали у пункту пропуску «Рава-Руська». 19-річний українець прибув в пункт пропуску на автомобілі Daewoo.

280 пачок із цигарками без акцизу молодик сховав у приховані конструктивні порожнини передніх крил та в колесах авто.

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Ще один контрабандист, кілька годин пізніше, попався у пункті пропуску «Грушів», куди прибув 32-річний українець на мікроавтобусі «Мерседес».

Під час оформлення документів для перетину кордону його автомобіль скерували на поглиблений огляд. Так, у машині виявили контрабанду сигарет.

2000 пачок із цигарками молодик сховав у спеціально

виготовлених тайниках, в бічних вікнах та за декоративною обшивкою салону машини.

За цими фактами митники склали протоколи за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Всі сигарети й автомобілі вилучили, вартість цигарок буде встановлена додатково.

Справи скерують до суду, який і буде обирати покарання контрабандистам.

Нагадаємо, нещодавно на польському кордоні затримали українця, який «нафарширував» свій мікроавтобус 5400 пачками сигарет.

Загалом торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут.

З товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

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