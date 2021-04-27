У Краківці затримали контрабанду понад 5 тисяч пачок сигарет

Вночі 27 квітня у пункті пропуску «Краківець-Корчова» митники знайшли в подвійному даху автомобіля Renault Master понад 5 тисяч пачок сигарет. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

47-річний мешканець Рівненщини їхав з України до Польщі. Під час огляду авто Renault Master у митників виникла підозра про можливе приховування товарів. Автомобіль скерували в місце поглибленого огляду транспортних засобів та товарів.

Там знайшли 5400 пачок сигарет, які чоловік намагався заховати у спеціально виготовленому подвійному даху автомобіля.

Реклама партнерів

За цим фактом склали протокол про порушення митних правил. Сигарети та автомобіль вилучили. Їх вартість буде встановлено додатково, а справу скерують до суду.

Нагадаємо, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут.

Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.