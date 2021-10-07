ОСТАННІ НОВИНИ

Садовий не вважає, що Львів суттєво впав за якістю життя в Україні

Наталя Дуляба

|

Міський голова Андрій Садовий не вважає, що Львів опустився на 10 місце за якістю життя в Україні. На його думку, місто очолює такий всеукраїнський рейтинг. Про це він заявив 7 жовтня на сесії Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Під час години запитань до міського голови депутати пригадали, що за останніми дослідженнями Львів опустився на 10 місце у всеукраїнському рейтингу міст за якістю життя, хоча раніше опинявся у трійці-п’ятірці лідерів.

Зараз мешканці, оцінюючи якісь життя у своєму місті, першість віддали Вінниці. Львів випередили Івано-Франківськ, Луцьк, Чернігів, Тернопіль та ще низка міст. Депутат Руслан Кошулинський, який згадав про це дослідження, не ставив конкретного запитання меру, проте закликав вести менше дискусій, а краще працювати.

Реклама партнерів

Тим часом Андрій Садовий заявив: не вважає, що Львів справді опустився на 10 місце в Україні за якістю життя. Він переконаний, що місто навпаки тут є лідером, але водночас відзначив, що львів’яни є «критичні».

«Я вам розкажу технологію, як визначають комфорт у місті. У кожному місті проводять опитування, під час якого мешканці визначають, чи їм добре живеться. І ті міста, де мешканці, які кажуть, що їм найкраще, потім мають кращі позиції. Львів – таке місто, що хоче жити як Прага, Барселона… Я переконаний: у порівнянні з іншими містами Львів займає першу позицію. Це без дискусій. Це вам скаже будь-яка людина, яка проїде Україною і буде відвертою у розмові. А те, що львів’яни є критичні до роботи депутатів, до роботи міського голови, це є факт. Це таке наше життя. Я дякую львів’янам за те, що вони є такі тверді і гострі, мені це подобається», – сказав Андрій Садовий.

Нагадаємо, торік журнал Forbes опублікував рейтинг кращих міст країни для ведення бізнесу. Львів тоді посів лише третє місце, тоді як першість здобув Івано-Франківськ, а другу сходинку – Вінниця.

Самі львів’яни, оцінюючи якість життя у Львові у 2019 році, дали місту лише «трійку» (3,43 бала). При цьому жодна зі сфер не набрала навіть четвірки, а найгірший бал львів’яни віддали благоустрою. У 2018 році якість життя львів’яни оцінили ще нижче – на 3,21 бала.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло
Наталя ДУЛЯБА
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло

Львів’янам не доведеться платити більше за тепло та гарячу воду в опалювальному сезоні 2021/2022, оскільки тарифи для на...

Власниками карток АТБ-Pay стали більше 350 тисяч українців. Які переваги, можливості та призи вони одержали
Анастасія ПИЖ
Власниками карток АТБ-Pay стали більше 350 тисяч українців. Які переваги, можливості та призи вони одержали

Нова платіжна картка АТБ-Pay, яку корпорація «АТБ» випустила разом із «Райффайзен Банком» і Visa, стає все більш популяр...

Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО
Олена КАРП'ЮК
Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО

Члени дачного кооперативу «Патріот-1», які є учасниками АТО, хочуть отримати 5,3 га землі у Брюховицькому лісі нібито пі...

Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»
Анастасія ПИЖ
Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»

Три десятиліття тому Україна стала незалежною вільною країною. Всі ці роки ми трудилися та боролися, щоб зламати стереот...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів