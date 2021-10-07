Садовий не вважає, що Львів суттєво впав за якістю життя в Україні

Міський голова Андрій Садовий не вважає, що Львів опустився на 10 місце за якістю життя в Україні. На його думку, місто очолює такий всеукраїнський рейтинг. Про це він заявив 7 жовтня на сесії Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Під час години запитань до міського голови депутати пригадали, що за останніми дослідженнями Львів опустився на 10 місце у всеукраїнському рейтингу міст за якістю життя, хоча раніше опинявся у трійці-п’ятірці лідерів.

Зараз мешканці, оцінюючи якісь життя у своєму місті, першість віддали Вінниці. Львів випередили Івано-Франківськ, Луцьк, Чернігів, Тернопіль та ще низка міст. Депутат Руслан Кошулинський, який згадав про це дослідження, не ставив конкретного запитання меру, проте закликав вести менше дискусій, а краще працювати.

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Тим часом Андрій Садовий заявив: не вважає, що Львів справді опустився на 10 місце в Україні за якістю життя. Він переконаний, що місто навпаки тут є лідером, але водночас відзначив, що львів’яни є «критичні».

«Я вам розкажу технологію, як визначають комфорт у місті. У кожному місті проводять опитування, під час якого мешканці визначають, чи їм добре живеться. І ті міста, де мешканці, які кажуть, що їм найкраще, потім мають кращі позиції. Львів – таке місто, що хоче жити як Прага, Барселона… Я переконаний: у порівнянні з іншими містами Львів займає першу позицію. Це без дискусій. Це вам скаже будь-яка людина, яка проїде Україною і буде відвертою у розмові. А те, що львів’яни є критичні до роботи депутатів, до роботи міського голови, це є факт. Це таке наше життя. Я дякую львів’янам за те, що вони є такі тверді і гострі, мені це подобається», – сказав Андрій Садовий.

Нагадаємо, торік журнал Forbes опублікував рейтинг кращих міст країни для ведення бізнесу. Львів тоді посів лише третє місце, тоді як першість здобув Івано-Франківськ, а другу сходинку – Вінниця.

Самі львів’яни, оцінюючи якість життя у Львові у 2019 році, дали місту лише «трійку» (3,43 бала). При цьому жодна зі сфер не набрала навіть четвірки, а найгірший бал львів’яни віддали благоустрою. У 2018 році якість життя львів’яни оцінили ще нижче – на 3,21 бала.

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