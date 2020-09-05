Forbes опублікував рейтинг українських міст. Львів посів третє місце

За версією українського журналу Forbes, перше місце в рейтингу кращих міст для ведення бізнесу посів Івано-Франківськ, друге – Вінниця, а третє – Львів. Про це пише видання Твоє місто.

Загальна сума балів,у яку отримав Львів, становить 708. Прозорість міської влади у Львові оцінили на 90 зі 100 можливих, ділову активність – на 77, купівельну спроможність – на 65 балів, транспортне сполучення – на 61, безпеку – на 46, освіту – на 100 балів, сприйняття міста мешканцями – на 58, а екологічну ситуацію – на 73 бали. Від першого місця Львів відділяє 12 балів, а від другого – 9.

Також до першої десятки рейтингу потрапили, відповідно, Київ, Тернопіль, Ужгород, Дніпро, Хмельницький та Одеса.

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Рейтинг міст склали на основі 10 критеріїв, максимальна оцінка за кожен із яких становить 100 балів. Ділову активність оцінювали за кількістю підприємств та ФОПів, прозорість – за рейтингом Transparency International Україна. Також до уваги брали якість доріг, популярні мережеві таксі, доступність аеропорту та залізничного транспорту, якість повітря, кількість шкіл, що ввійшли до перших сходинок рейтингів за ЗНО, а також рівень злочинності.

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