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Нардепи визначились, коли звільнятимуть Разумкова

Наталя Дуляба

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Верховна Рада підтримала пропозицію голосувати за відставку свого голови Дмитра Разумкова у четвер, 7 жовтня. Про це пише Українська правда.

Так, 7 жовтня парламент розгляне питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Як пізніше на брифінгу повідомив Разумков, засідання щодо його відставки вестиме або перший заступник Руслан Стефанчук, або нардеп від «Слуги народу» Данило Гетьманцев, оскільки він не підписувався під поданням на звільнення спікера.

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Зазначимо, що у вівторок, 5 жовтня, народні депутати відсторонили Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні.

Як писав Львівський портал, 30 вересня фракція «Слуга народу» ініціювала збір підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Голова фракції  Давид Арахамія пояснив такий крок «регламентною війною», розв’язаною Разумковим, і розходженням у поглядах.

2 жовтня нардепи «Слуги народу» на «виїзному засіданні» у Трускавці зібрали необхідні підписи за відставку Разумкова й домовилися вже 4 жовтня почати процедуру відкликання чинного спікера.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Разумков мав підтримувати позицію партії у питанні санкцій чи боротьби з олігархами, але він пішов іншим шляхом і викликав багато питань у фракції «Слуга народу». Попри те, що спікер повинен зберігати нейтралітет, президент дорікнув йому за те, що той перестав бути членом його команди.

Зеленський також сказав, що у Разумкова «інші політичні погляди», ніж у 73% українських виборців, тому він не повинен обіймати посаду.

Основним кандидатом на посаду голови Верховної Ради розглядають першого віцеспікера Руслана Стефанчука.

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