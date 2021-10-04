На Львівщині стурбовані ліквідацією державних лісгоспів

На Львівщині занепокоєні анонсованою реформою лісового господарства. Через укрупнення державних лісгоспів працівники побоюються масових звільнень, а окремі громади переймаються зменшенням надходжень до своїх бюджетів. Про це повідомляє Львівський портал.

Держагентство лісових ресурсів ініціювало в Україні оптимізацію мережі державних лісогосподарських підприємств. Оскільки в країні провели адміністративну реформу (укрупнення районів), такий принцип вирішили застосувати і до лісгоспів.

Зараз на Львівщині є 18 державних лісгоспів, а районів – 7. Тобто всі лісові підприємства мали б укрупнити так, аби на кожен район залишилось по лісгоспу. Так мало б виглядати в ідеалі, проте скільки господарств залишиться остаточно, наразі ще невідомо.

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Таким укрупненням лісгоспів хочуть зменшити витрати на адміністративні потреби, об’єднати ресурси, вирівняти фінансове становище лісгоспів та підняти працівникам зарплату.

Сама процедура укрупнення передбачає приєднання одних держлісгоспів до інших, фактично злиття кількох юридичних осіб в одну. І крім об’єднаних спільних ресурсів, оптимізованого фінансування, тут також ідеться й про скорочення персоналу. Хоча нещодавно керівник обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека запевняв, що масових звільнень не буде.

«Можливо, хтось із директорів втратить роботу. Але принципово жоден рядовий працівник не має втратити роботу. Як тільки буде щось напрацьовано, я піду до трудового колективу і будемо спілкуватися», – наголошував Анатолій Дейнека.

Зазначимо, наразі можливі варіанти реформи лісового господарства обговорюють на різних рівнях влади, експерти та самі лісівники. На Львівщині ці процедури курує саме обласне управління лісового та мисливського господарства. Втім розмови про майбутню реформу вже збурили деякі громади.

Як відомо, Бродівський лісгосп, один із лідерів за рівнем доходів, раніше хотіли об’єднати із Золочівським, який від переробки й реалізації деревини отримує більш ніж удвічі менше коштів. Працівники Бродівського підприємства до кінця не розуміли логіку такої трансформації і виступали проти, у березні вони навіть виходили на акції протесту.

До прикладу, до меншого за площею та економічно слабшого ДП «Львівський лісгосп» хочуть приєднати більші й успішніші ДП «Жовківський» та ДП «Бібрський лісгосп», а не навпаки. Зникне й Буський лісгосп, оскільки його з’єднають із Радехівським. А до складу Самбірського лісгоспу мають відійти Старосамбірський, Турківський та Боринський лісгоспи.

Загалом після реформи Держлісагентства на Львівщині не мало б залишитись Жовківського, Буського, Бібрського, Турківського, Старосамбірського та Боринського держлісгоспів як таких.

Окремі громади області стурбовані, що реформа спровокує хвилю скорочень працівників лісгоспів, а це своєю чергою суттєво скоротить надходження податків до місцевих бюджетів. Так, за вісім місяців 2021 року найбільші державні лісгоспи Львівщини сплатили майже 189 млн грн податків. Найбільшими платниками податків стали:

• ДП «Бродівське ЛГ» – 57 млн грн

• ДП «Дрогобицьке ЛГ» – 39,4 млн грн

• ДП «Стрийське ЛГ» – 28,6 млн грн

• ДП «Рава-Руське ЛГ» – 23 млн грн

• ДП «Радехівське ЛГ» – 20,5 млн грн

• ДП «Жовківське ЛГ» – 20,3 млн грн.

Днями Жовківська міськрада на сесії навіть прийняла рішення звернутися до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра довкілля Романа Абрамовського та міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова з проханням відтермінувати реорганізацію лісових підприємств, зокрема Жовківського лісгоспу, оскільки він є «одним з бюджетоутворюючих на території Жовківської громади».

Крім вищезгаданих загроз, чи не найбільше схвильовані працівники лісгоспів, які, незважаючи на обіцянки, не знають, чого далі чекати. Водночас люди обурені, що важливі рішення щодо реформування лісового господарства відбуваються без врахування думки громадськості.

Тим часом укрупненим лісгоспам у Держлісагентстві навпаки обіцяють золоті гори: податки залишаться у місцевих бюджетах, а на самих підприємствах з’явиться ще більше грошей, бо зросте обсяг конкурентоспроможної продукції і її продаватимуть дорожче. Щодо звільнень, то в міністерстві кажуть, що скоротити можуть лише склад адмінперсоналу.

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