Рада затвердила сім районів на Львівщині: як поділили область?

У п’ятницю, 17 липня, Верховна Рада підтримала проєкт постанови Кабміну № 3650 про ліквідацію 490 нинішніх районів в Україні і створення замість них 138 нових. Зокрема, на Львівщині замість 20-ти районів буде 7. Про це повідомляє Львівський портал.

На Львівщині буде 7 укрупнених районів: Львівський, Дрогобицький, Червоноградський, Золочівський, Яворівський, Стрийський та Самбірський.

Тепер область виглядатиме так:

Дрогобицький район (з адміністративним центром у місті Дрогобич) у складі територій Бориславської міської, Дрогобицької міської, Меденицької селищної, Східницької селищної, Трускавецької міської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України;

Золочівський район (з адміністративним центром у місті Золочів) у складі територій Бродівської міської, Буської міської, Заболотцівської сільської, Золочівської міської, Красненської селищної, Підкамінської селищної, Поморянської селищної територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України;

Львівський район (з адміністративним центром у місті Львів) у складі територій Бібрської міської, Великолюбінської селищної, Глинянської міської, Городоцької міської, Давидівської сільської, Добросинсько-Магерівської селищної, Жовківської міської, Жовтанецької сільської, Зимноводівської сільської, Кам’янка-Бузької міської, Комарнівської міської, Куликівської селищної, Львівської міської, Мурованської сільської, Новояричівської селищної, Оброшинської сільської, Перемишлянської міської, Підберізцівської сільської, Пустомитівської міської, Рава-Руської міської, Сокільницької сільської, Солонківської сільської, Щирецької селищної територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України;

Самбірський район (з адміністративним центром у місті Самбір) у складі територій Бісковицької сільської, Боринської селищної, Добромильської міської, Новокалинівської міської, Ралівської сільської, Рудківської міської, Самбірської міської, Старосамбірської міської, Стрілківської сільської, Турківської міської, Хирівської міської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України;

Стрийський (з адміністративним центром у місті Стрий) у складі територій Гніздичівської селищної, Грабовецько-Дулібівської сільської, Жидачівської міської, Журавненської селищної, Козівської сільської, Миколаївської міської, Моршинської міської, Новороздільської міської, Розвадівської сільської, Сколівської міської, Славської селищної, Стрийської міської, Тростянецької сільської, Ходорівської міської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України;

Червоноградський (з адміністративним центром у місті Червоноград) у складі територій Белзької міської, Великомостівської міської, Добротвірської селищної, Лопатинської селищної, Радехівської міської, Сокальської міської, Червоноградської міської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України;

Яворівський (з адміністративним центром у місті Яворів) у складі територій Івано-Франківської селищної, Мостиської міської, Новояворівської міської, Судововишнянської міської, Шегинівської сільської, Яворівської міської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України;

Додамо, що нещодавно Кабінет міністрів погодив пропозицію внести місто Раву-Руську до складу Львівського району.

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Зазначимо, що поділ на райони – це другий етап децентралізації, який жодним чином мав би вплинути на об’єднання і роботу територіальних громад. Зі створенням ОТГ основні функції районної влади переходять на місця. Своєю чергою райони виконуватимуть функції державної координації, представництва центральних органів виконавчої влади. Крім цього в центрах районів повинні бути представництва суду, прокуратури, СБУ та певних державних органів і установ.

Нова модель органів місцевого самоврядування включатиме громади та районні ради.

Як пояснювали у Мінрегіоні, однією причиною, чому взялися за зміни районів в Україні – це величезні диспропорції параметрів існуючих районів, які не відповідають сучасним вимогам для організації ефективної місцевої влади.

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