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У Львові працюють два безкоштовні майданчики для збору будівельних відходів

Аліса Белей

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У Львові працюють два майданчики, куди можна безкоштовно здавати великогабаритне та дрібне будівельне сміття. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

На вул. Князя Лева, 4а і вул. Жовківська, 18 працюють майданчики для збору великогабаритних та дрібних будівельних відходів. Облаштувало майданчик ЛКП «ТФ «Львівспецкомунтранс».

Тут львів’яни мають змогу безкоштовно здати деревину (старі меблі, вікна, двері), побутову техніку (холодильники, телевізори, пральні машини), шини, скло, папір, метал, а також дрібні будівельні відходи.

«З1 жовтня, ми дещо змінити кількість відходів, які приймаємо. Тепер від одної особи в місяць можемо прийняти не більше 250 кг дрібних будівельних відходів. Кількість відходів, які можна здати, спеціально обмежили, щоб послугою не зловживали підприємства», – повідомили у ЛКП «Львівспецкомунтранс».

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Відходи на майданчику на вул. Князя Лева, 4а і вул. Жовківська, 18 прийматимуть відходи лише від мешканців Львова, які повинні надати наступні документи та інформацію:

  • документ, що підтверджує проживання у м. Львові (копію паспорту, довідки, квитанції про сплату за житлово-комунальні послуги, учнівського або студентського посвідчення тощо);
  • контактні дані (адреса, номер телефону).

Від однієї особи приймають відходи у кількості:

  • меблі, побутові прилади – не більше 1 (однієї) одиниці відходів в місяць (поштучно);
  • дрібні будівельні відходи – не більше 250 кг в місяць;
  • скло – не більше 20 кг в місяць;
  • шини легкових автомобілів – 4 шт. один раз в рік.

Майданчики для збору великогабаритних та дрібних будівельних відходів працюють:

  • з 08:30 до 17:15 – з понеділка по четвер;
  • з 08:30 до 16:00 – в п’ятницю;
  • з 09:00 до 13:00 – у суботу.

За додатковою інформацією можна звертатися за тел. 252−10−62, (067)6798611.

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