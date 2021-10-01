Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло

Львів’янам не доведеться платити більше за тепло та гарячу воду в опалювальному сезоні 2021/2022, оскільки тарифи для населення залишаться незмінними. Про це повідомляє Львівський портал.

Тариф на газ для ЛМКП «Львівтеплоенерго» зросте, однак на платіжки львів’ян в опалювальному сезоні 2021/2022 він не вплине.

Ціни на тепло і гарячу воду для мешканців не зміняться, а теплопостачальному підприємству, як і всім іншим в Україні, уряд обіцяє дати додаткове фінансування, щоб закрити «дірки».

Чинні тарифи для населення «Львівтеплоенерго». Натисніть на зображення для збільшення

Як працюватиме «схема»

Місцева влада не підніматиме тарифів для населення на тепло в цьому опалювальному сезоні, хоча теплопостачальні підприємства будуть отримувати газ за вищою ціною. Щоб уникнути суттєвих збитків, вже з IV кварталу 2021 року уряд обіцяє перерахувати на 4% більше ПДФО, а це – щонайменше 11 млрд грн.

Завдяки додатковому фінансуванню місцеві бюджети мають покрити різницю між ціною на газ, яку сплачує теплопідприємство, та сумою, яку нараховують місцевим мешканцям у платіжках.

Зауважимо, що саме податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) наповнює левову частку бюджету Львова. До прикладу, за 2019 рік Львів отримав близько 6,5 млрд грн від сплати ПДФО, а це – 92% надходжень загального фонду бюджету. А в опалювальному сезоні 2021/2022 такі відрахування мають збільшитися ще на 4%.

Також НАК «Нафтогаз України» не зможе стягувати гроші з рахунків теплопостачальних підприємств, якщо виникнуть проблеми з оплатою за спожитий газ. Про це та про згадане держфінансування у цьому опалювальному сезоні домовились Кабмін, Конгрес місцевих та регіональних влад та «Нафтогаз», підписавши меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр.

Борги «Львівтеплоенерго»

Ще до підписання вказаного меморандуму у ЛМКП «Львівтеплоенерго» вже заявили: львів’яни не сплатили 256 млн грн за опалення та гарячу воду. Така заборгованість утворилась станом на 1 вересня. При цьому тепловики попередили, що такий борг ставить під загрозу старт опалювального сезону у Львові.

Якщо ж говорити про Львівську область загалом, то станом на кінець червня мешканці заборгували 2,68 млрд грн за комуналку. Із них 1,73 млрд грн – неоплачене постачання і розподіл газу, ще майже 411 млн грн – за постачання тепла і гарячої води.

Борги за комунальні послуги – не дивина у Львові. Через це комунальники регулярно скаржаться на збитковість й лякають зривом опалювального сезону. Залишається сподіватись, що обіцянка не піднімати тарифи на тепло буде виконана і львів’яни не жахнуться від сум, нарахованих одного разу у платіжках через те, що «щось пішло не так».

Додамо, що зараз ціна на газ у світі сягнула рекордного показника – більше 1000 доларів за тисячу кубометрів. Через це й виникла загроза суттєвого підняття комунальних тарифів для українців.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.