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На Львівщині жінок закликають безкоштовно зробити мамографію

Ольга Денисяка

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На Львівщині медики кличуть жінок безкоштовно пройти мамографію, аби перевірити молочну залозу на новоутворення. Про це під час брифінгу 1 жовтня повідомив хірург-онколог, заступник керівника Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру Олег Дуда, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, минулого року люди менше зверталися до медиків через пандемію COVID. Відтак кількість діагностованих випадків раку грудей зменшилася аж на 25%. Однак це не означає, що хворих стало менше. Це свідчить про те, що зростає кількість невиявлених та занедбаних випадків.

«В середньому за рік виявляємо 930 хворих на рак молочної залози. Однак у 2020 році було діагностовано лише 730 таких випадків. Тобто кількість виявлених випадків зменшилась на 25%. Це не означає, що хворих стало менше, це означає, що вони є недовиявленими. На жаль, менше людей звернулось на 1-2 стадії, відтак зростає занедбаність захворювання. Ми пов’язуємо це з коронавірусом і карантином», – пояснив медик.

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Також він зазначив, що з 1000 обстежених жінок у шести виявляють незначні новоутворення, які не є онкологією та легко піддаються лікуванню.

Відтак жінок запрошують безкоштовно перевірити молочну залозу на новоутворення.

Мамографія є одним із найбільш інформативних і доступних способів діагностики. Це рентгенівський знімок грудей, який дозволяє лікарям побачити новоутворення у молочних залозах на ранніх стадіях і оперативно приступити до лікування.

Мамографію рекомендують робити раз на два роки жінкам віком 40-50 років, а жінкам віком 50+ – щороку. Жінкам, яким немає сорока, для скринінгу зазвичай роблять УЗД молочних залоз.

Олег Дуда зазначив, що в області є 7 скринінгових центрів, де можна безкоштовно пройти обстеження. Згодом опублікують їх перелік.

Детальніше про те, хто є у зоні ризику раку грудей, де на Львівщині можна пройти безкоштовні обстеження, а також про історію перемоги львів’янки над цією недугою, читайте у статті «Місія вберегтися від раку грудей».

Зазначимо, у 2020 році на Львівщині онкозахворювання було виявлене у 6 596 людей, що на 20% менше, ніж у 2019 році. Це пов’язують з тим, що мешканці стали рідше звертатися до медиків у період коронавірусної пандемії. Тож мешканців Львівщини закликають не зволікати та проходити щороку профілактичні огляди.

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