Багатодітні родини зможуть отримати до 10 тисяч гривень субсидій

Розмір субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для багатодітних сімей та дитячих будинків сімейного типу може скласти до 10 тисяч гривень в опалювальному сезоні 2021-2022 років. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві соціальної політики, з посиланням на заступника міністра Віталія Музиченка.
Призначення субсидій відбувається в індивідуальному порядку й залежить від розміру доходу членів домогосподарства і розміру плати за житлово-комунальні послуги, на що впливають тарифи й кількість цих послуг.
«Зокрема, для багатодітних родин, дитячих будинків сімейного типу, які займають велику житлову площу, розмір субсидій в опалювальному сезоні 2021-2022 років буде складати до 10 тисяч гривень», – пояснив Віталій Музиченко.
Він зазначив, що в цілому середній розмір субсидій по країні в неопалювальний сезон складає 300-350 гривень, а в опалювальний – до двох тисяч гривень. Але, залежно від умов споживання житлово-комунальних послуг, складу домогосподарства, рівня тарифів, ця сума може складати й три-п’ять тисяч гривень.
Для призначення субсидії в загальному випадку слід подати лише заяву й декларацію про доходи. Документи можна подати особисто, звернувшись безпосередньо до Центру надання адміністративних послуг; у старостат або уповноваженої особи в громаді; органу соціального захисту населення в районному центрі.
Також документи на призначення субсидії можна відправити поштою, роздрукувавши заяву з сайту Міністерства соціальної політики. Крім того, реалізовано можливість подання заяви й декларації через офіційний вебсайт Міністерства.
Заступник Міністра також підкреслив, що громадяни, які мають право на отримання субсидій на житлово-комунальні послуги, не повинні зволікати з їхнім оформленням, аби мати можливість вчасно і в повному обсязі оплачувати надані послуги.
Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики уточнили, хто має право на отримання житлової субсидій.
Додамо, перепризначення житлових субсидій відбувається за новими правилами.
Також пенсії, субсидії та соцдопомогу можна буде оформити через «Дію».
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Аліса Белей