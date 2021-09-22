Пенсії, субсидії та соцдопомогу можна буде оформити через «Дію»

У середу, 22 вересня, Кабінет Міністрів на засіданні ухвалив рішення, яке дозволить оформити пенсії, субсидії та іншу соціальну допомогу на порталі «Дія». Про це інформує пресслужба Мінцифри.

Так, на порталі «Дія» можна буде оформити онлайн житлові субсидії, отримання пенсій, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, а також звернення в електронній формі за соціальними послугами. Для цього потрібно буде заповнити заявку онлайн.

У межах пілотного проєкту українці зможуть отримувати державну соцдопомогу:

на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

на дітей одиноким матерям;

на тяжкохворих дітей;

під час усиновлення дитини;

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Також люди зможуть на порталі «Дія» отримувати пенсії, звертатися за наданням соціальних послуг та призначенням компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.

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Такі зміни відбуваються у рамках проєкту Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Це система, яку створюють Мінсоцполітики та Мінцифра для автоматизації процесів нарахування соцвиплат.

До кінця 2021 року пілотний проєкт запрацює для громадян щонайменше у двох областях.

Нагадаємо, COVID-сертифікати із «Дії» можна буде роздрукувати, якщо у вас немає смартфона або вам зручніше користуватися паперовим варіантом.