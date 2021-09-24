У Мінсоцполітики розповіли, хто має право на отримання субсидій

У Міністерстві соціальної політики уточнили, хто має право на отримання житлової субсидій. Мова йде про сім’ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу. Про це інформує Мінсоцполітики.

Наразі до кінця дії карантину обов’язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім’ї за встановленою формулою і залежить виключно від доходів сім’ї:

обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;

середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства і визначається середньомісячний дохід на одну особу;

дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (розмір прожиткового мінімуму на 01.01.2021 складає 2189 грн);

отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15%, і таким чином визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.

Після цього розраховується розмір обов’язкової частини платежу: обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

Нагадаємо, уряд посилив вимоги до призначення житлових субсидій українцям. Це також посилить контроль за їх наданням.

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Тож, відтепер перепризначення житлових субсидій відбувається за новими правилами. Зокрема, щоб отримати компенсацію, потрібно подати нові заяву та декларацію про доходи і витрати. Зміни у порядку нарахування почали діяти з 1 травня 2021 року. Детальніше про те, хто не зможе отримати компенсацію, читайте за посиланням.

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