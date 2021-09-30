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У Дрогобичі втонула 67-річна жінка

Наталя Дуляба

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В одній із водойм Дрогобича виявили мертвою 67-річну місцеву мешканку. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Фатальний випадок стався у середу, 29 вересня, у Дрогобичі. Тут у водоймі потонула 67-річна місцева жителька.

Тіло на поверхню витягнули водолази. Наразі всі деталі події встановлюються.

Зазначимо, що з початку купального сезону-2021 на Львівщині потонули вже з пів сотні людей. Мешканцям області нагадують: купатися можна лише у спеціально відведених місцях! Цього року офіційно на території області дозволено купатися лише у 13 водоймах.

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В жодному випадку не запливайте за обмежувальні знаки, не заходьте у воду у нетверезому стані, а також не залишайте дітей наодинці.

Аби уникнути летальних випадків, обов’язково потрібно пам’ятати правила безпечного відпочинку та знати, яким чином надавати першу допомогу при утопленні. Детальніше читайте за цим посиланням.

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