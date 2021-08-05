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Автобусів бракує, але в ЛОДА обіцяють возити на навчання учнів закритих шкіл

Дарина Романишин

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Учнів закритих сільських шкіл обіцяють забезпечити доїздом до опорних навчальних закладів. Але автобусів комусь може забракнути. Про це Львівському порталу повідомила провідна спеціалістка департаменту освіти і науки Львівської ОДА Леся Босак.

У селах Львівської області закрили 21 школу, де вчиться мало дітей. Причиною цього стали проблеми з фінансуванням: вже кінця цього року деяким школам може не вистачити коштів на виплати зарплати вчителям. Загалом школам зараз бракує 200 млн грн.

У ЛОДА стверджують, що школярів точно довозитимуть до нових місць навчання.

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«Учнів, які залишилися без місця навчання, переведуть до опорних навчальних закладів. Доїзд дітям обов’язково нададуть. Буде виділено певну кількість шкільних автобусів», – розповіла Леся Босак.

Разом із тим у ЛОДА зауважують, що автобусів може забракнути, адже наявних машин є замало на всі школи, а нові закуплять ближче до кінця 2021 року.

«Шкільних автобусів на Львівщині недостатньо. Вони є всякі: і застарілі, і нові. Деякі ще виходять з ладу. Ми плануємо закупити ще 24 «школярики» до кінця року. Але ми не впевнені, чи буде достатня кількість автобусів, щоб забезпечити всі школи, які цього потребують», – додала Леся Босак.

З переліком шкіл, яких планують закрити, та тих, яким понизили ступень, можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, у 2020 році на Львівщині потрібно було 71 «школярик», а закупили 54. На придбання витратили приблизно 100 млн грн.

Загалом навчальних закладах області навчається понад 280 тисяч дітей, з них потребують підвезення 28 тисяч школярів (10 % від загальної кількості).

За даними ЛОДА, станом на 2020 рік на маршрутах області працювали 326 шкільних автобусів, які підвозять до закладів освіти 24,7 тис. дітей. Ще 3,3 тисячі дітей підвозяться до шкіл іншими видами транспорту, у т.ч. 1,1 тис. учнів – власним транспортом за кошти батьків.

У області перевезення шкільними автобусами забезпечено на 96,5% від потреби.

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