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Львівська облрада продала з аукціону аптечні склади на П'ясецького за 30 млн грн

Вероніка Рой

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У середу, 29 вересня, на онлайн-майданчику Prozorro управління майном спільної власності Львівської облради продало з аукціону за 30 млн грн комплекс будівель на П’ясецького,9 у Львові, у яких колись знаходився аптечний склад. Про це інформує Львівський портал.

Так, обласна рада продала у системі ProZorro комплекс будівель загальною площею 5431,1 кв.м на П’ясецького,9 у Львові. Там раніше знаходилися аптечні склади. Загалом мова йде про 16 будівель. Серед яких – гараж, адмінбудівля, спиртосховище, дві будівлі прохідних, дев’ять складів та два ангари.

Технічний стан є занедбаний та необхідне проведення ремонтних робіт.

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Участь у торгах взяли двоє учасників. Перемогло в аукціоні ТзОВ «ГАЛ-ПОЛІГРАФ». Підприємство запропонувало 30 млн грн.

Згідно із даними Youcontrol, ТзОВ «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» засноване у 2019 році. Його власниками є Мазурик Володимир та Іванна Білак. Остання, за даними ЗМІ, є донькою ексголови Самбірської РДА ще за часів президентства Януковича та екс-депутата Львівської облради від «Батьківщини».

Основний вид діяльності – друкування іншої продукції. Також підприємство займається виробництво дерев’яної тари, паперових канцелярських виробів та інших виробів з паперу та картону.

Нагадаємо, Львівська облрада на сесії намагалася списати склади на П’ясецького,9. Втім цього не підтримали депутати. Також міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до тодішнього голови ЛОР Олександра Ганущина з пропозицією передати нерухоме майно аптечного складу у власність міста.

Тоді у мерії теж хотіли ці приміщення продати з аукціону, а виручені кошти спрямувати на обласні комунальні заклади, які є у Львові. Натомість Олександр Ганущин тоді заявив, що область і сама спроможна провести аукціон.

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Фото: Zaxid.net

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