Ганущин закликав міськраду надати цільову субвенцію медзакладам облради у Львові

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин відповів міському голові Львова Андрію Садовому на його лист з пропозицією передати нерухоме майно аптечного складу на вул. А. П’ясецького, 9 у власність міста, яке ЛМР обіцяє продати з аукціону, а виручені кошти спрямувати на обласні комунальні заклади, які є у Львові. Очільник ЛОР наголосив, що область і сама спроможна провести аукціон, при цьому він закликав міськраду розблокувати процедуру одержання висновків та погоджень земельних питань щодо цього об’єкта. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОР.

У листі Олександр Ганущин підтверджує, що Львівська обласна рада дійсно є власником комплексу з 20 будівель і споруд, розташованих на земельній ділянці площею 3,1278 га за адресою: м. Львів, вул. А. П’ясецького, 9.

«Приємно, що в листі за Вашим підписом Ви особисто визнаєте право власності на спільні об’єкти територіальних громад Львівської області», – наголосив очільник облради, звертаючись до Андрія Садового.

Балансоутримувачем цих будівель і споруд є КП ЛОР «Обласний аптечний склад», які, як наголосив Олександр Ганущин, для потреб підприємства не використовуються.

Зазначається, що управління майном спільної власності Львівської обласної ради як орган, уповноважений управляти майном обласної ради, вживало низку заходів для належного використання майна. Зокрема, неодноразово здійснювались публікації в засобах масової інформації про намір передати в оренду вищезазначений комплекс будівель і споруд.

«Станом на сьогодні частина будівель, що перебуває в задовільному стані, передана в оренду відповідно до договорів, за які орендар має сплачувати 189 000 грн на місяць», – наголосив голова ЛОР.

Водночас він додав,що зважаючи на вкрай незадовільний технічний стан окремих будівель, КП ЛОР «Обласний аптечний склад» подало на розгляд постійної комісії з питань комунального майна та приватизації звернення щодо їх списання як таких, що перебувають у 4-му аварійному стані, згідно з висновком експертизи ДП «Західний ЕТЦ».

Відповідно до рішення постійної комісії з питань комунального майна та приватизації, управлінням майном спільної власності Львівської обласної ради було підготовлено та опубліковано на сайті відповідний проєкт рішення Львівської обласної ради про списання нерухомого майна за адресою: м. Львів, вул. П’ясецького, 9.

«Безумовно, що одним з варіантів використання частини майна за адресою: м. Львів, вул А. П’ясецького, 9, котре сьогодні не використовується, може бути передача в оренду вищезазначеного комплексу (на сьогодні є зареєстроване прохання потенційного орендаря). Однак, у зв’язку із законодавчою прогалиною, що зумовлена набранням чинності з 1 лютого 2020 року нового закону, не до кінця відомий механізм процедури проведення конкурсу на оренду. Ще одним варіантом реалізації використання частини майна за адресою: м. Львів, вул А. П’ясецького, 9 може бути продаж вказаних будівель і споруд з публічного та прозорого аукціону після відповідного рішення Львівської обласної ради», – зазначив Олександр Ганущин.

Проте для здійснення приватизації необхідно сформувати земельну ділянку й виготовити кадастровий номер згідно з вимогами Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». На сьогодні управлінням майном спільної власності Львівської обласної ради розроблено проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у м. Львові по вул. А. П’ясецького, 9.

«З огляду на те, що саме підрозділи Львівської міської ради тривалий час затримують одержання відповідних висновків та погоджень щодо земельних питань, прошу Вашого особистого сприяння в завершенні підготовки документів для оформлення права землекористування земельною ділянкою по вул. А. П’ясецького, 9 за Львівською обласною радою, про що дати відповідні доручення структурним підрозділам Львівської міської ради. Лише після отримання відповідного кадастрового номера, затримка в якому на сьогодні за підрозділами Львівської міської ради, стане можливим публічний аукціон з використанням системи «ProZorro» з продажу майна за вказаною адресою», – зауважує очільник облради.

Нагадаємо, раніше міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина з пропозицією передати нерухоме майно аптечного складу на вул. А. П’ясецького, 9 у власність міста, адже воно підлягає списанню. При цьому у ЛМР пояснили, що продадуть його з публічного прозорого аукціону, а всі виручені кошти – скерують на вирішення проблем комунальних установ обласної ради, що є на території міста. А саме: КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня», «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», «Львівський обласний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» та Львівський історичний музей.

Своєю чергою голова Львівської облради погодився, обласні комунальні заклади, особливо в галузі охорони здоров’я, справді потребують значної підтримки саме зараз, напередодні вступу в дію нового етапу медичної реформи з 1 квітня 2020 року. І закликав для цієї мети винести питання на сесію ЛМР для надання обласному бюджету цільової субвенції.

«Значна частина львів’ян (до 40%) є пацієнтами вищеперелічених установ і отримує там висококваліфіковану та інколи дуже дороговартісну медичну допомогу, котру не надають заклади охорони здоров’я, що підпорядковані Львівській міській ради. Відтак звертаємося до Вас, Андрію Івановичу, із проханням винести на розгляд сесії Львівської міської ради питання про надання цільової субвенції обласному бюджету Львівської області на вирішення проблем комунальних установ обласного рівня», – наголосив Олександр Ганущин.