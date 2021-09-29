Чиновники та освітяни зможуть уникнути вакцинації від COVID-19: МОЗ додав умову

МОЗ України підготувало доопрацьований проєкт наказу про Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням. Вакцинація від COVID-19 проводиться тільки в разі відсутності медичних протипоказань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України ( ФПУ ).

Згідно з документом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів, вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19 підлягають:

Працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів.

Працівники місцевих державних адміністрацій.

Закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальні, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

У порівнянні з першою редакцією документу останній пункт доповнений працівниками закладів вищої освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ.

Крім того, документ доповнений пунктом, згідно з яким вакцинація проводиться «в разі відсутності абсолютних медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень».

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