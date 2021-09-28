У Львові відреставрували ще одну історичну браму

У Львові відреставрувати історичну металеву браму у будинку на вулиці Шота Руставелі, 8. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі ЛКП «Бюро спадщини».

На брамі зберігся оригінальний латунний номер із назвою вулиці. Проте бракувало мідних вставок біля ручок та посередині виробу. Довелося частково відновлювати й завіси та вставити скло.

«Найбільше пошкоджена була нижня частина дверей – її ми замінили повністю. А ще відремонтували раму. Бракувало також багато оздоблювальних металевих елементів, зокрема, листків оздоблення. Їх ми виковували за зразком тих, що збереглися на брамі», – розповів реставратор Юрій Миколаїшин.

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Крім того, для брами на вулиці Шота Руставелі, 8 реставратори повністю відновили автентичний синій колір, який приховувала чорна фарба, якою його раніше зафарбували. Оригінальний відтінок визначили завдяки зондуванню фарб.

Відновлювали цю браму близько трьох місяців.

«Загальна вартість реставраційних робіт становила 77 728 грн. Із цієї суми вклад мешканців становив 23318 грн», – розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Загалом в цьому році у Львові відреставрували 23 брами. На сьогодні реставратори працюють над відновленням ще 16 брам та 20 вікон.

Нагадаємо, торік у Львові відреставрували понад 40 дверей в будинках, які розташовані в історичній частині міста. Задля відновлення старовинних брам Львівська міська рада ще у 2018-му започаткувала спеціальну програму, у межах якої, власне, й виділяє 70% коштів на необхідні роботи. Інші 30% мають оплатити місцеві мешканці.

У 2019 році до співфінансування у мерії додали програму реставрації вікон, у 2020-му – програму реставрації історичних балконів.

А з 2021 року у Львові почала діяти програма, у межах якої місто дає кошти на відновлення сходових кліток, холів, вітражів та декоративних елементів на фасадах історичних житлових будинків.

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