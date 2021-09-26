Львівщина збирається «відвоювати» дві тисячі своїх пам’яток

Львівська ОДА знову звернеться до Мінкульту щодо включення більше 2000 архітектурних об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі облдержадміністрації.

Ще на початку 2020 року ЛОДА подала до Міністерства культури свої пропозиції щодо архітектурних об’єктів, які варто включити до Держреєстру нерухомих пам’яток України. У списку тоді було орієнтовно 4000 таких об’єктів, розташовних на території області.

Втім до реєстру торік включили близько 1800 пам’яток, всі вони розташовані у Львові. А ще понад 2000 архітектурних об’єктів «зависли» в очікуванні.

Включення об’єкта до згаданого держреєстру юридично надає йому пам’яткоохоронного статусу, необхідний для збереження, в тому числі й від забудови та руйнації.

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«Державний реєстр дає можливість в судовому порядку фіксувати, що це дійсно пам’ятка. Маємо численні випадки, коли попри те, що згідно із законом про охорону культурної спадщини пам’ятка є пам’яткою, незалежно від того чи є вона в Державному реєстрі, дуже часто судді стають на сторону забудовників чи руйнівників пам’яток, опираючись на те, що пам’ятка не внесена в цей реєстр. І це призводить до безкарних дій зі нищення пам’яток в дуже багатьох випадках», – пояснив керівник управління охорони об’єктів культурної спадщини Львівської ОДА Василь Петрик.

Тепер ЛОДА повторно звернеться до Мінкульту, аби «відвоювати» більше 2000 своїх пам’яток.

Додамо, що загалом на території Львівської області приблизно 2500 пам’яток включені до держреєстру і мають офіційний статус пам’ятки.

Нагадаємо, цьогоріч Львівщина подала 41 пам’ятку на всеукраїнську програму «Велика реставрація». Втім Міністерство культури затвердило лише чотири. На їхнє відновлення дадуть 132,5 млн грн.

Ще майже три десятки пам’яток архітектури на Львівщині відреставрують у межах відповідної обласної програми. На це витратять 22 млн грн.

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