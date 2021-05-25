У 2021 році у межах «Великої реставрації» на Львівщині відновлять лише 4 об’єкти

Із 12 об’єктів, що потрапили у перелік на реставрацію в межах проєкту «Великої Реставрації», цьогоріч відновлять лишень чотири. У список потрапили театр імені М. Заньковецької та три замки на Львівщині. На їх реставрацію скерують орієнтовно 132,5 млн грн. Про це йдеться на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.

У Мінкульті зазначають, що перелік проєктів зі списку, які відповідно до рекомендації експертної групи будуть першочергово реалізовані в рамках проекту «Велика Реставрація» в 2021 році.

Оголошення про початок другого відбору проєктів робіт з реставрації, консервації, ремонту на пам’ятках культурної спадщини, у тому числі замках, інших фортифікаційних, оборонних, палацово-паркових комплексах у межах проєкту «Велика Реставрація», буде опубліковано на офіційному веб-сайті Мінкульту.

Отож, цьогоріч на Львівщині проводитимуть:

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комплексну реставрацію Жовківського замку. Вартість становить 51 млн грн;

комплексну реставрацію Замкового комплексу в Підгірцях – Палацу Підгорецького замку, костелу св. Йосифа (пам’ятка архітектури 1763 р.), Гетьманського заїзду (пам’ятка архітектури кін. XVII ст.) та Парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Підгорецький замок» у селі Підгірці, Бродівського району. На цю реставрацію скерують 32 млн грн;

комплексну реставрація Замкового комплексу в Олеську – замку Даниловичів та Костел капуцинів з келіями у смт. Олесько, Буського району. На це відновлення скерують понад 45 млн грн.

реставрацію приміщень камерної сцени театру ім. М. Заньковецької у Львові. На цю реставрацію скерують 4 млн грн.

Нагадаємо, на відбір у програмі «Велике будівництво» в напрямі «Велика реставрація» Львівщина надіслала 31 заявку, що передбачає реставрацію 39 об’єктів історико-культурної спадщини. Експертна рада при Міністерстві культури та інформаційної політики визначила 12 архітектурних пам’яток, які відреставрують на Львівщині. Власне, чотири з них відновлять цьогоріч.

В Україні загалом за три роки хочуть відновити близько 150 об’єктів культурної спадщини.

Додамо, також цьогоріч на Львівщині за кошти обласного бюджету відновлять 29 пам’яток архітектури.

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