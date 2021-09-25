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У Раві-Руській затримали контрабанду ґаджетів Apple

Наталя Дуляба

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У пункті пропуску «Рава – Руська» прикордонники затримали контрабанду техніки Apple, більшість із якої становили смартфони iPhone. Про це Львівському порталу повідомили у Сьомому карпатському прикордонному загоні.

Випадок стався у суботу, 25 вересня. Із Польщі в пункт пропуску «Рава – Руська» прибув мікроавтобус Opel Vivaro під керуванням 29-річного громадянина України.

Прикордонники спільно з митниками вирішили провести поглиблений огляд автомобіля, під час якого виявили приховану від декларування техніку Apple. Контрабандист навіть не намагався якось заховати ґаджети, а просто розмістив їх у бажаному відділенні.

Загалом в українця вилучили більше 60 одиниць техніки: мобільні телефони iPhone12 PRO, iPhone 11, годинники Apple Watch, планшети iPad, стилуси до iPad, навушники Air Pods, ігрову приставку Nintendo, мобільний телефон Redmi 9A, диск накопичення Samsung та камери Go Pro.

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Остаточну вартість вилученої техніки наразі встановлюють. За цим фактом складено протокол про порушення Митного кодексу України. Найближчим часом справу скерують до суду, який і буде обирати покарання контрабандисту.

Нагадаємо, масштабну контрабанду техніки Apple прикордонники затримали у Шегинях на початку вересня.

Як писав Львівський портал, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут. Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

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Фото: прикордонники

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