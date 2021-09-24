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У кам’яниці на площі Ринок виявили самовільну реконструкцію

Наталя Дуляба

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У пам’ятці архітектури на площі Ринок 37-38 проводять реконструкцію без належних на це документів і погоджень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керуюча справами виконкому Львівської міськради Наталя Алєксєєва.

Дізнавшись про самовільні будівельні роботи у пам’ятці архітектури національного значення, посадовці мерії відправились на місце з перевіркою, проте провести її так і не вдалося. Невідомі не впустили всередину чиновників.

Проте на цей момент всередині кам’яниці на площі Ринок 37-38 тривали активні будівельні роботи, біля входу стояла вантажівка з будматеріалами. За словами Наталії Алєксєєвої, дозволів на проведення тут жодних робіт у мерії не видавали.

«На площі Ринок 37-38 свавільно без дозвільних документів, проєкту чи погоджень управління історичного середовища розпочали реконструкцію на пам’ятці архітектури. Закликаю власників приміщення зупинити роботи, надати публічно всі документи щодо планованих робіт та докласти зусиль, щоб максимально зберегти нашу спадщину», – написала посадовиця.

На місці склали акт про виявлені порушення та видали припис про їхнє усунення. За самовільні роботи на власника чекає штраф, його на найближчому засіданні має виписати адмінкомісія, яка притягує до відповідальності за руйнування історичних будинків у Львові.

За фактом проведення незаконних робіт на пам’ятці архітектури Львівська міська рада також звернеться у поліцію і в Держінспекцію архітектури та містобудування України (ДІАМ).

Зазначимо, що Наталія Алєксєєва не вказала, хто є власником приміщень, де проводять самовільну реконструкцію. Однак у 2019 році 481 м кв на площі Ринок, 38 викупило новостворене київське ТзОВ «Крімсон Корп». За приміщення підвалу, першого і другого поверхів кам’яниці фірма заплатила місту 56,5 млн грн.

Триповерховий цегляний будинок №38 на площі Ринок є пам’яткою архітектури національного значення, він розташований у межах території, що внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Будівля також відома як кам’яниця Вільчаківська.

Будівлю звели у XVII столітті. Кілька років тому її об’єднали зі сусіднім будинком №37 і створили оглядовий зал Будинку моделей. Під час реставрації у підвалах також знайшли старовинні розписи.

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Фото/відео: Facebook Наталії Алєксєєвої

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